“Él dice que el divorcio era una prueba para saber si yo lo amaba”

“Tenía cuatro años de casada y jalamos once años, pero teníamos dos años de vivir como amigos, porque mi esposo no tenía interés en cultivar detalles y menos de tener sexo, pues se pasó de cuarto. Un día se fue donde la mamá y no volvió más, se quedó con ella y como a los dos meses me pidió el divorcio. Lo firmé y ahora me reclama que no luche por él y que el divorcio era una prueba para saber si lo amaba. Me siento tranquila, pero la exsuegra me llamó para preguntarme que por qué lo maltraté tanto. No entiendo qué pasó, porque no le hice nada”.

1. Usted dice que fueron once años de noviazgo, cuatro de matrimonio y que los últimos dos años vivieron como amigos, que él se fue a vivir con la mamá, le mandó el divorcio y usted lo firmó, así que ustedes tomaron decisiones.

2. Cuando se llega a la firma de un divorcio y se establece un nuevo proyecto de vida, hay que tenerle cuidado a este tema de analizar lo que dice la expareja, sobre todo cuando son patrones de comunicación cargados de señalamientos y culpabilización que no resuelven nada.

3. Usted puede seguir sobre la senda del análisis de lo que él piensa o sentarse con su suegra y seguir analizando qué pasó con él. Claramente ese es un camino confuso o podría asumir este proceso y decidir qué acciones va a tomar, porque establecer una separación definitiva no es para seguir analizando que les pasó. El centro debería ser qué va a hacer usted con su vida.

4. Es conveniente hacer una revisión y aprender de la situación, pero también en algún momento tiene que volver a su centro y tener muy claro qué es lo que va a hacer. A partir de las decisiones tomadas, ahora está en una etapa de independencia, en la que usted tiene todo el derecho de decidir qué camino va a tomar, pero cuando vive haciendo análisis sobre situaciones que no se resolvieron, esto podría durar años, paralizándola de forma muy improductiva.