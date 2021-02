“Después de mi divorcio conocí a una persona que me agrada mucho y ambos tenemos casi 50 años. Hemos tenido sexo solo dos veces, ya que él dice que en esta etapa de su vida el sexo no es importante, pues quiere una compañera de vida. Yo sé que el sexo no es el centro de una relación, pero tampoco quiero vivir así, como hermanitos. Él me dice que somos compañeros de vida y que somos una pareja que ha renunciado al sexo. Yo le dije que no he renunciado al sexo y nos enfrascamos en discusiones enormes que no llegan a nada”.