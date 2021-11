“Él dice que me extraña, pero lo hace cuando ve que estoy con mis amistades ”

“Es muy extraño que uno salga con una persona y luego diga que no está listo para algo serio, que necesita un tiempo y termina la relación. Pero sigue escribiendo y, dice: ‘Te extraño’, ‘te pienso’, cosas así. Cuando le contesto que él decidió terminar y que nos demos otra oportunidad, me deja de escribir y se vuelve a perder. Después vuelve a aparecer con esos mensajitos o cuando subo una historia y ve que estoy con mis amigos, él vuelve a decir que me extraña y que me piensa, pero que no está listo”.

"Cuando le contesto que él fue el que decidió terminar, que nos demos una nueva oportunidad, deja de escribir y se vuelve a perder", cuenta la lectora. "Cuando le contesto que él fue el que decidió terminar, que nos demos una nueva oportunidad, deja de escribir y se vuelve a perder", cuenta la lectora. (Shutterstock.com)

1. ¿Por qué las personas hacen este tipo de cosas? Esto es realmente complejo de explicar. Pueden operar muchas variables o temas de fondo, que hacen difícil precisar el porqué. No obstante, esto se reduce a un tema: “Yo quiero una relación estable”, y otra persona le ofrece una relación inestable, así que ¿cuál es la duda?

2. Ciertamente en la evolución normal de una relación, ya sea en etapas iniciales o ya establecida, pueden haber variables de orden emocional que los lleven a hacer una revisión del ritmo, el estilo y la forma que ha adquirido la relación, por lo que se pueden hacer modificaciones, pero lo que no se puede negociar es estar en frecuencias diferentes y pretender seguir ahí.

3. Cuando una persona es claramente confusa, su propuesta es difusa, su accionar genera contradicción y no asume una posición concreta que permita saber exactamente qué son, hacia dónde van y cuál es la propuesta de relación, entonces, navegan en la tierra de la confusión.

4. Frente a estas cosas, si una persona no tiene claro lo que quiere y así lo manifiesta y actúa desde ahí, entonces, esta es una razón suficiente para asumir una posición, tomar decisiones y dejar de vivir esclava de las fluctuaciones emocionales de un ser humano que no sabe qué quiere con su vida. Pero si usted aún no sabe qué hacer, le recomiendo buscar ayuda.