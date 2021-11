“Él dice que no se va a vacunar, porque no cree en la pandemia”

“Estaba conociendo a un muchacho y me agradaba mucho, pero me dijo que no se va a vacunar, porque no cree en la pandemia, por lo que le dije que así no nos podemos conocer en persona porque tampoco usa mascarilla. Empezamos a discutir sobre esto y me dijo que era una tonta, que no pienso y que soy una mujer sin cerebro, por seguir las órdenes sin pensar. No se cómo tomar eso”.

"Él no se quiere dejar controlar por el gobierno. Empezamos a discutir mucho sobre esto y me llega a decir que soy una tonta, que yo no pienso", cuenta la lectora. "Él no se quiere dejar controlar por el gobierno. Empezamos a discutir mucho sobre esto y me llega a decir que soy una tonta, que yo no pienso", cuenta la lectora. (Jose Cordero)

1. Se puede crear un debate gigantesco, tratando de convencer a una persona si la pandemia es real o no, si esto es un complot político mundial o ver las estadísticas de los hospitales y asumir la realidad. Desgastarse con una persona que tiene una posición inflexible, que no está abierta a hacer ninguna consideración, porque ya tiene una conclusión, se torna muy complejo para construir posiciones sanas.

2. Más allá del tema de vacunarse o no, o seguir las medidas o no, usted no está de acuerdo y dice que él discute, la descalifica al decirle que no tiene cerebro. Puede responder esta pregunta, ¿cree usted que un trato a partir de la descalificación y la intransigencia benefician una relación?

3. A veces la gente se centra en cosas periféricas, como la vacunación o no, pero usted tiene que observar si esta persona es intransigente, imponente, inflexible, si está abierto al análisis, si es una persona dispuesta a escuchar, hablar y negociar, porque al margen del tema, una persona que tenga dificultades de comunicación, va a crear una estructura de relación muy compleja.

4. Seguirlo conociendo o no es su decisión, pero debe aprender a ver la vida con objetividad, no alcanza que a veces la pase bonito, que tengan temas en los que concuerden, hay ejes fundamentales a la hora de hacer una elección de pareja, estar con una persona cuya estructura de comunicación construye conciliación, les da un buen pronóstico, pero estar con una persona que tiene una estructura de comunicación oposicionista, descalificante de su punto de vista, debe ser analizado.