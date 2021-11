“Él dice que no se va porque no quiere perder la mitad de todo lo que tenemos”

“Dentro de poco estaré celebrando mi aniversario de bodas número 20, pero desde enero mi esposo y yo estamos en cuartos separados y casi no nos hablamos. Cada uno hace su vida aparte y él dice que no quiere estar más así, pero que no se va porque no va a perder la mitad de todo lo que tenemos. Él me ignora, los fines de semana se va y ni siquiera sé para dónde. Me parece muy feo no celebrar el aniversario”.

"Él me ignora, los fines de semana se va y ni siquiera sé para dónde, pero me parece muy feo nos celebrar el aniversario”, cuenta la lectora. "Él me ignora, los fines de semana se va y ni siquiera sé para dónde, pero me parece muy feo nos celebrar el aniversario”, cuenta la lectora. (Jorge Castillo)

1. El significado emocional que pueda tener esta fecha en su historia de vida es muy importante. No obstante, celebrar el aniversario versus resolver lo que ustedes dos están viviendo podría ser de mayor impacto enfrentar esta problemática que una celebración en medio de un proceso de separación bajo el mismo techo.

2. Como estrategia de acercamiento, quizá para propiciar un diálogo, quizá haya alguna probabilidad, posiblemente mínima, de que de cara al aniversario pueden sentarse a hablar, asumir sus temas y entender su situación actual para así poder resolver esta situación que viven.

3. Pensar en el aniversario parece el menor de sus problemas, frente a un modelo de separación bajo el mismo techo, sin diálogo, sin interacción, donde pareciera ser, a partir de lo que usted nos cuenta, que él no tiene un interés real por asumir el tema de pareja hacia la búsqueda de una solución.

4. Frente a estos hechos, creo que ustedes necesitan ayuda sicológica y legal, para poder crear un puente de comunicación que les posibilite analizar a fondo los temas que tienen pendientes. Este modelo de separación bajo el mismo techo, pues quizá tenga como virtud que baja la tensión, pero es un modelo de vida incompatible con la estabilidad emocional y no pueden dejar pasar el tiempo esperando una solución mágica. Les corresponde a ustedes resolver porque vivir de esta manera es un sinsentido para un proyecto de relación. Les recomiendo que busquen ayuda y pronto.