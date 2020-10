“Empecé a salir con un muchacho y llevamos casi un año. Nos hemos visto muy poco y hay meses en los que no nos hemos visto, pueden pasar días sin hablarnos y él dice que es por la pandemia, que no tiene nada que contarme pero que todo está bien. Yo le he dicho que tratemos de organizarnos para vernos, pero él dice que no somos burbuja, pero sí sale con sus amigos o con sus compañeros de trabajo. Cuando le pregunto por qué hace esto con amigos y conmigo no, dice que así estamos bien, que a él le gusta como son las cosas, que me ama”.