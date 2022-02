“Él dice que todavía no me quiere presentar a la hija”

“Me siento un poco incómoda debido a una situación con mi actual pareja. Él es muy bueno, tiene una hija y nosotros tenemos casi dos meses de estar saliendo, pero dice que todavía no me quiere presentar a la hija. Le digo que a mí eso me ofende y me parece que no sé si es que se avergüenza de mí o no me quiere dar mi lugar. Realmente yo he pensado que no está bien lo que él hace”.

1. Cuando se tiene una pareja con hijos es normal que la pareja primero trabaje en crear una curva de estabilidad en la relación para luego analizar si efectivamente esta tiene viabilidad y crear un nivel de compromiso que les permita establecer proyección para este vínculo, para que posteriormente se puede hablar de procesos de integración familiar o social.

2. En este caso en particular, usted dice que tienen cerca de dos meses, es una relación en fase inicial y por lo que entiendo, él no está diciendo que no le va a presentar a la hija sino que considera que debe dar un poco más de tiempo. Me parece oportuno que cuando se habla de nuevas parejas e hijos se comprenda que las cosas se hacen con prudencia y luego hay que estar abiertos a establecer un proceso de integración paulatina, para que los menores puedan comprender el nuevo vínculo y, además, establecer una relación sana, constructiva y positiva con la nueva pareja.

3. Llevarlo al plano de sentirse desplazada o que usted cree que se avergüenza, parece una interpretación que podría estar fuera de contexto, a no ser que él se lo haya dicho, por lo que ese sería otro tema. Aquí se habla de progresividad, de prudencia y paciencia.

4. Hay que ir creando poco a poco los espacios de integración que posibiliten una sana relación, presionar sobre estos procesos podría eventualmente crear tensiones innecesarias, así que revise su posición, dialoguen claramente y comprendan que en la vida todos son procesos.