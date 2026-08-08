El emotivo detalle de Daniel Formal con su hermana Sabrina, quien lucha contra el cáncer

En medio de su lucha contra el cáncer y tras las desalentadoras noticias que recibió a inicios de esta semana, la piloto Sabrina Formal fue sorprendida por su hermano Daniel con un emotivo detalle.

Daniel también es piloto profesional de automovilismo y recientemente obtuvo un triunfo en una carrera en la que compitió, una victoria que le supo distinta de cualquier otra, pues se la dedicó a su hermana.

Daniel Formal es un reconocido piloto costarricense de automovilismo. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Piloto costarricense Sabrina Formal revela que le diagnosticaron cáncer a los 11 meses de ser mamá

Con una foto desde el podio, sosteniendo el trofeo, Daniel publicó en redes sociales un mensaje para Sabrina y habló abiertamente de la lucha que enfrenta la deportista, quien hace un año se convirtió en mamá por primera vez.

“Esta victoria significa mucho para mí. Mi hermanita Sabrina recibió la peor noticia que cualquiera de nosotros podría recibir: ¡dio positivo por cáncer de tiroides! Con lo fuerte que es, se sometió a una cirugía para que le retiraran la tiroides y ahora está en un segundo procedimiento, ya que encontraron otro (tumor)”, escribió Daniel en el sentido mensaje.

El piloto no se quedó ahí, pues también hizo referencia al amor que le tiene a Sabrina y a su fortaleza para enfrentar esta etapa de salud.

Daniel Formal dedicó este profundo mensaje a su hermana Sabrina, quien lucha contra el cáncer. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Sabrina Formal recibió una noticia que no esperaba en su lucha contra el cáncer

“Eres mi hermanita y sé lo fuerte que eres. Espero que este pequeño gesto te demuestre lo mucho que significas para mí y la motivación que me das. Te amo muchísimo. Vas a superar esto”, expresó.

Al leer el detalle, Sabrina lo compartió en sus redes y le recordó a Daniel cuánto lo quiere.

“Te quiero hasta la luna”, dijo la macha, quien contó que deberá recibir un tratamiento con yodo radioactivo que la aislará durante un tiempo de su familia, luego de que el cáncer de tiroides le hizo metástasis en un ganglio linfático.

Sabrina Formal lucha contra un cáncer de tiroides que le hizo metástasis en un ganglio linfático. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: El desgarrador mensaje de Sabrina Formal a su hija de 11 meses tras recibir un duro golpe en su lucha contra el cáncer