El emotivo mensaje de la hija de Lynda Díaz: “Esos días malos y difíciles no son para siempre”

Nicole Roper Díaz, hija de Lynda Díaz, contó que ha pasado días muy duros por su enfermedad.

La hija de Lynda Díaz puede rajar que es una mujer valiente, con una determinación impresionante y de las que no se dejan vencer por nada, por más dura que sea la enfermedad que afronta desde hace varios años.

Nicole Roper, mejor conocida como “Coco”, vendrá al país en los próximos días, pues según anunció en sus redes sociales, el 19 de marzo dará una charla a un grupo de ticas que siguen su programa “Café con Coco”, que transmite los miércoles en su cuenta de Instagram.

Ella se ha mostrado muy emocionada con la visita a nuestro país (radica en Estados Unidos), pero también contó que los últimos 10 días han sido muy pesados, pero que igual no se dejará vencer por su enfermedad.

“Estos últimos 10 días han sido días muy pesados para mí, días de emoción, nervios, estrés, dolor, agradecimiento y paz. Es imposible lograr grandes cosas y lograr tus sueños sin tener que trabajar duro y tener obstáculos. Ayer fue un día sumamente duro para mí, me sentí totalmente derrotada. Entre el dolor físico y el estrés mental fue desastroso. Yo no estoy aquí para decirles que la vida siempre va a ser fácil, pero sí estoy aquí para decirles que esos días malos y difíciles no son para siempre. Toma el tiempo para poder recargar, llena tu vaso para poder dar lo mejor de ti. Suelta esas emociones y enfócate en las bendiciones que tienes. Sigue adelante con mucha fuerza, esperanza y fe y vas a estar bien”.

“Que todos estos momentos difíciles sean los momentos que te hacen más fuerte. Estoy agradecida que tengo la oportunidad de compartir más de mi testimonio con ustedes. Gracias por todo el apoyo y fuerzas que siempre me dan y darme la oportunidad de hacer mi sueño realidad. ¡Nos vemos pronto Costa Rica!”, compartió junto a un video donde se muestra vulnerable ante el dolor que provocan sus tratamientos médicos.

Nicole enfrenta varios padecimientos derivados de una sobreirradiación que le aplicaron cuando luchaba contra un cáncer cervical, que le ha afectado principalmente sus riñones.

Ella solo espera sentirse bien para poder venir a Costa Rica, donde creció junto su madre y sus hermanos.