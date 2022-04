“Él empezó a vivir con una muchacha que está embarazada un mes después de terminarme”

“Me siento muy decepcionada de mi exnovio. Él me dijo que me terminaba porque necesitaba un tiempo para estar solo, que quería volver a estudiar y que le daba miedo no tener tiempo para mí. Dijo que necesitaba terminar porque quería ahorrar para pagarse los estudios y, aunque me dolió, lo entendí. Luego me bloqueo de todo y me di cuenta que al mes de haberme terminado estaba viviendo con una muchacha y que, además, está embarazada. ¿Qué pasó con el estudio, el ahorro y tener más tiempo? Todo esto me decepciona, porque se burló de mí”.

1. Claramente, usted tiene razones o premisas sobre las cuales se justificó la ruptura y pareciera que estas no no corresponden a los hechos, de ahí que usted piense que lo que él hizo fue burlarse de usted, y esa es la línea de análisis que debe seguir.

2. Al margen de por qué la terminó, hay un hecho y es que ya no son pareja, o sea, él quería terminar para ahorrar, estudiar y tener más tiempo o le terminó porque quería convivir con otra persona que además está embarazada. La realidad es que él le terminó, no son pareja y su enfoque no debe estar orientado a entender por qué lo hizo, sino en qué posición se va a ubicar usted ante esta realidad.

3. Las rupturas pueden pasar por una fase de análisis y contradicción, pero tienen que estar orientadas a replantear la vida. ¿Hacia dónde va?, ¿qué quiere hacer?, ¿cómo lo va a hacer?, ¿cuáles serán sus objetivos de vida? Este debe ser su enfoque.

4. Si se queda dándole vueltas a los hechos puede generar un mar infinito de preguntas, que a la larga será de difícil manejo, ya que puede tener muchas respuestas posibles. El hecho es que usted ya no tiene pareja, él bloqueo toda la comunicación y usted está frente a la posibilidad de replantear su vida y es importante que este sea su enfoque, aún por encima del dolor, porque usted está llamada a buscar un nuevo norte en su vida.