Él es el meteorólogo que “alteró” los pronósticos del tiempo en Costa Rica

Además de guapo, Paulo Solano es un verde porque se graduó con honores de Meteorología. (Cortesía)

Ni tres meses lleva de trabajar en el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y ya es uno de los meteorólogos de los que más se habla en el país.

Paulo Solano es el nombre del vecino de Paraíso de Cartago a quien muchos “culpan” de “alterar” el pronóstico del tiempo en Costa Rica.

Al brumoso, de 27 años, se le señala por elevar de más la temperatura del país desde unas semanas para acá, luego de salir en Telenoticias hablando de las condiciones del tiempo.

Él dejó boquiabierto a más de uno porque es un muchacho muy atractivo y rápidamente el tema de lo sanito que está comenzó a ser comidilla en redes sociales.

Ahora, muchos esperan con ansias los reportes del tiempo en las noticias, para ver si topan con suerte de que sea el guapetón del IMN el que les diga si va a llover o no.

Precisamente sobre ese alboroto que armó en el país desde que su imagen se hizo pública, el joven habló con La Teja en una entrevista reciente, donde también comentó una que otra cosita sobre él, a pesar de que prefiere el bajo perfil.

Paulo nos contó que siempre tuvo “problemas” con ser tan guapo, lo que pasa es que ahora las “inclemencias del tiempo” para él son más fuertes, porque ya se expuso a un país entero.

Desde que salió en tele, las solicitudes para seguirlo en sus redes sociales se dispararon, al punto que tuvo que hacer privados perfiles como el de Instagram, no por jugar de vivo, sino porque es un poquito celoso de su vida personal.

“Tenía pocos seguidores en redes sociales, pero se dispararon. En una semana recibí 1.200 solicitudes (en Instagram)”, contó el galanazo del tiempo.

A Paulo Solano le encanta hacer ejercicio y deporte, de hecho, en algún momento jugó fútbol, pero su talento estaba en otra cosa. (Cortesía)

Blanco de piropos

Así como subieron sus seguidores, aumentaron los piropos. Son bastantes los halagos que recibe y sí se ha topado con algunos que se pasan un poquito de la raya.

“Los he visto en comentarios indirectos (los piropos más rojitos), no que me lo digan de forma directa. A mí me escriben que soy guapo, pero sí he visto comentarios que pienso: ‘¡Qué pasada esa persona!’ o demás, pero uno se expone a esas cosas”, afirmó.

Le piropean lo guapo que es, el físico y su estilo, ese último bastante influenciado por su gusto por la ciencia, la música rock, el metal y el ejercicio.

“Me han dicho que soy guapo y muy bien presentado. También que qué interesante la nota”, confesó el menor de seis hermanos, pero no el más chineado, porque eso se lo arrebató la única hermana mujer que tiene.

Paulo sí se considera un hombre atractivo y dice que físicamente lo que más le atrae de su cuerpo son los brazos y el abdomen.

Lo que sucede es que para todos los vivillos que le estén haciendo números al cartaginés, hay que decirles que está ennoviado desde hace dos años y que las cosas con su pareja caminan muy bien, inclusive ahora que él está robando miradas a diestra y siniestra.

“Ella (su novia) es muy tranquila, confía bastante en mí y eso es algo muy positivo en una relación”, afirmó el roba suspiros, que también es aficionado a la música, de hecho toca la batería y está aprendiendo a tocar guitarra.

Paulo Solano contó que la ciencia siempre le gustó, pero cuando entró a la universidad no tenía claro qué estudiar, hasta que se decidió por Meteorología por encima de Física o Química. (Cortesía)

Un imán

Paulo dice que está aprovechando el imán de su guapura en favor de su profesión: la meteorología, a fin de que más personas se interesen por esa parte de la ciencia que lo conquistó a él por encima de la física o la química, las otras dos profesiones que lo sedujeron.

“Es bonito que lo consideren a uno atractivo, porque se siente halagado y es importante porque uno tiene la oportunidad de compartir este lado científico con las personas. Ha sido un cambio grande, porque yo no esperaba llegar a tener un impacto tan grande.

“Sabía que tenía que atender medios y empezar a sacar ese lado de dar el mensaje y he recibido una respuesta positiva del público. Según los comentarios de la gente, porque me puse a leer comentarios, sí ponen más atención porque somos conscientes de que si hay algún atractivo, se va a prestar más atención acerca del mensaje”, consideró.

Además de trabajar en el IMN, el guapo meteorólogo es profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde imparte dos cursos de Física general para la Escuela de Ingeniería. También es estudiante de la Maestría de Ciencias de la Atmósfera de la UCR.

Respecto a cómo llegó al IMN, la respuesta es bien fácil. Un día dando clases se enteró que la institución tenía un concurso abierto para un licenciado en Meteorología y como él cumplía con los requisitos, envió los papeles y para su suerte, a los pocos días le dieron el brete.

Por la mente nunca le pasó que su llegada a la institución causaría el revuelo con el que lidia ahora; sin embargo, eso es secundario para él, a quien la ciencia le cerró el ojo desde que tiene memoria.