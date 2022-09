Él es Kike, quien le está dando la vuelta al mundo con su mochila

Una mochila y su dueño se han vuelto famosos en redes sociales por darle la vuelta al mundo e incentivar a más personas a viajar.

Hablamos de La mochila de Kike, un proyecto creado por el periodista Enrique Rivas y que en los últimos tiempos creció de la mano de sus viajes.

Kike tiene 32 años, es vecino de Desamparados y encontró en su página la manera perfecta de combinar su pasión por viajar y el periodismo.

Por eso, en las diferentes plataformas que tiene se pueden encontrar bellos videos e imágenes de sus paseos, pero también consejos, advertencias y hasta promociones para los viajeros.

La mochila de Kike ya ha conocido unos 20 países.

-¿Cómo inició su proyecto?

Cuando viajaba me gustaba hacer videos, pero para uso personal, pero mis amigos siempre me decían que yo armaba muy bien mis viajes y que me pusiera una agencia. A finales del 2019 lancé una web de consejos viajeros porque iba para Europa, se vino la pandemia y cancelé todo.

Ya después, por ser periodista y estar en el chat de presidencia, tenía acceso a la información de cierres y aperturas y protocolos por el covid-19, entonces diría que me convertí en la fuente más confiable de los viajeros, entonces lo empecé a hacer un poco más profesional y mi idea es que la gente encuentre consejos sobre qué pasa si viaja y choca, si pierde el pasaporte, o si le pasa algo en otro lado.

-¿Se dedica por completo a la página?

La mayor parte de mi tiempo, también tengo, junto con mi esposa (Adriana Arce), una cafetería viajera, que se llama Bon Voyage (ubicada 150 oeste de Teletica), que es un lugar dedicado a los viajes, tenemos comidas de diferentes países, pancakes con formas de Mickey Mouse y Avengers y la icónica cerveza de mantequilla de Harry Potter, porque queremos meter esa magia de los parques de Universal, también en el segundo piso sirve como para que las personas vengan a trabajar.

Además, doy asesorías a viajeros, les ayudo a conseguir pasajes, hospedaje y sigo con mi agencia de relaciones públicas.

-Entonces, ¿su esencia son los consejos?

Sí, sitios de Instagram o Facebook con fotos bonitas hay un montón, pero yo trato de diferenciarme, porque soy periodista y le doy un tratamiento a la información muy diferente. Yo les explico cómo llegar, cuánto cuesta y las cosas que hay que saber, más allá de mostrar lugares bonitos. Me ha pasado que viajando me topo gente que está allá por los consejos que les di.

-¿Cuál es el top tres de los lugares que ha ido?

Enrique Rivas y su esposa abrieron hace poco una cafetería viajera. Cortesía.

Creo que llevo unos 20 países y los lugares más increíbles fueron el Polo Norte, al que fui en enero; República Checa es de los lugares más bonitos y también la ciudad de Cracovia, en Polonia, que, de hecho, me gusta porque son sitios diferentes, a los que no tanta gente suele ir y a los que no hay que ‘vender’ un riñón para ir.

También puedo mencionar que Suecia me impresionó, es el país más desarrollado en el que ha estado en mi vida, es espectacular el tema cultural, el orden, la honestidad, si ven un celular mal puesto, nadie lo va a tocar, aunque pase años ahí.

-¿Qué cosas feas le han pasado viajando?

Me fui a Europa tres meses y había comprado tiquetes con millas de Serbia a Suecia, pero cuando ya nos tocaba abordar, nos dijeron que había un problema, no podía hacer mucho, entonces me tocó comprar los tiquetes más caros de toda mi vida, pero fue la única solución para salir de ahí. Fue muy estresante, porque nadie hablaba igual que uno.

-¿Qué le dice a la gente que le da miedo viajar?

Que viajar no es solo de millonarios, no es tan complicado hacerlo y lo segundo es que se dejen asombrar por la magia de cada país, la cultura, la gastronomía, las personas, que vuelvan a ser niños por el momento en que viajen.

-¿Cuántas mochilas tiene?

Eso es algo que la gente siempre me pregunta y la verdad es que tengo solo una, que yo digo que es la de la suerte, porque me acompaña adonde voy.

-¿Cuál lugar tiene pendiente por conocer?

Muchos, pero diría que Islandia, Japón y Sudáfrica o Kenia, para hacer un safari. Por falta de tiempo no se ha dado.

-¿La gente le pide viajar con usted?

Sí, el año pasado hice un viaje a Orlando con varia gente, los llevé a los parques y a hacer compras. Sé que hay gente que le da miedo viajar sola y por eso siempre están pendientes de si se puede viajar conmigo.

Enrique va a todo tipo de destinos curiosos y llamativos.

-¿Cuál es la pregunta más frecuente del viajero?

Cómo consiguen boletos baratos y la respuesta es que deben acoplar su viaje a la fecha en que los boletos están cómodos y no escoger primero la época y luego los boletos. Por ejemplo, ir a Nueva York en setiembre y no en diciembre, o viajar después de Semana Santa y no en esa época.

-¿Va para el Mundial?

Sí, es un evento con muchas restricciones, entonces quiero documentar todo eso. Voy con (las también periodistas) Gaby Jiménez y Natalia Rodríguez y el esposo y por suerte pudimos encontrar hospedaje en una especie de contenedores que se llama Fan Village, que tienen la cama, ducha, cocina y listo. Son como para llegar a dormir y ya.