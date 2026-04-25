Él es Mattia Masanes, una de las nuevas caras del programa Conexión

Mattia Masanes es parte de los integrantes del nuevo Conexión, programa deportivo de Repretel que vuelve a la tele este domingo, a las 7:30 de la noche por canal 6.

El vecino de Santa Ana, de 29 años, no es nuevo en la pantalla costarricense; sin embargo, su regreso a las cámaras se da casi nueve años después de su debut, curiosamente, en la misma televisora.

Mattia Masanes tiene 29 años y el deporte y la actividad física es una de sus grandes pasiones. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Masanes participó en el 2017 en el programa Guerreros, que se transmitió por canal 11 entre mayo y setiembre de ese año y donde el macho destacó por su habilidad física y espíritu competitivo.

De aquel joven poco queda, pues su paso por ese programa marcó un antes y un después en él, según destacó en una entrevista que dio a La Teja motivada por su regreso a los estudios de televisión.

-¿A qué se dedica nueve años después de su primera aparición televisiva?

Llevo siete años siendo encargado de mercadeo digital de varias ópticas y hace cuatro años creé mi primer emprendimiento que se llama Dream Smile Pura Vida, que tiene más de 70 puntos de venta, incluso en Panamá, y hace año y medio creamos (junto a su hermano) Davanti Cases, una marca de estuches personalizables muy enfocada en accesorios para celulares y computadoras. Son mis dos bebés ahorita y donde está todo mi enfoque.

Mattia Masanes trabaja en marketing digital desde hace 7 años. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

-¿De dónde viene su espíritu emprendedor?

Mi papá fue emprendedor, pero de esos que la pulsean y que literalmente lo que sacaba era para los gastos familiares. Jamás voy a decir que nací en escasez, pero desde muy pequeño sabía que quería algo mejor, un mejor estilo de vida. Cuando mi papá falleció, a mis 17 años, fue como que mi pilar se fue y se derrumbó todo de golpe. Por eso admiro esta trayectoria de siete años dedicado a mi trabajo y emprendimientos, porque es lo que quiero proyectar. Este camino y estas caídas me formaron como persona.

-¿Cómo fue enfrentar la muerte de su papá a una edad tan vulnerable?

Fue horrible. A partir de eso empieza esta etapa donde psicológicamente perdés a alguien importante, te empezás a cerrar. Después llega Guerreros, momento en el que estoy sanando esto de mi papá y ni siquiera tengo una personalidad creada. Empiezan a llegar los seguidores y todo, y literalmente fue de las épocas más desgastantes de mi vida porque todo el tiempo (en el programa) tuve que ser alguien que no era.

Crecí a 40 mil seguidores en redes en ese momento y se acaba el programa y me dije que no necesitaba esto en mi vida (las redes), porque lo que me encanta es conectar desde un punto donde pueda ser yo. Al principio lo logré hacer a través de las marcas; cuando ya cierro mi Instagram, me abro uno nuevo, pero enfocado totalmente en hábitos, en crecimiento personal, marketing digital y emprendimiento. Yo no quiero proyectar una versión perfecta ni nada de eso, sino proyectar autenticidad; es justo lo que busco.

Estudioso. Ganador. Es “papá”. Se describe como un nerd porque le encanta estudiar sobre marketing y psicología. Ha librado cinco competencias de artes marciales mixtas. Tres las ha ganado y dos, las perdió. Tiene una perrita que se llama Koda y que va con él prácticamente a todo lado.

-Sus apellidos (Masanes Bulli) no son comunes, ¿de dónde vienen?

Mi papá era chileno, mi mamá es italiana, pero yo nací en Costa Rica y he vivido aquí toda mi vida. Mi mamá vive aquí, pero mi pasión por Costa Rica es tan grande que uno de mis productos en el eslogan tiene el pura vida.

-¿Qué tiene de chileno y qué, de italiano?

Nada, yo soy tico al mil por ciento. Así me considero.

Mattia Masanes tiene grandes habilidades físicas. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

-¿Le ilusionaba regresar a la tele?

Sí, lo había pensado. A veces veía el programa Guerreros y decía que había sido una bonita oportunidad, sin ningún tipo de conocimiento, ni siquiera para hablar, y habían pasado tantos años que me parecía chiva que me saliera una oportunidad y, a las semanas, me llamó Pablo (Guzmán, director de Deportes Repretel).

-¿Qué le dejó Guerreros?

Mucha autenticidad, por más que en ese momento no fue por el camino correcto. Ese proyecto me ayudó a entender que siempre habrá personas que te apoyan del otro lado y que no necesariamente tienen que ser tus amigos, y a empezar en mi camino, a decirme qué es lo que quiero para mi vida y qué no e ir hacia allá. Me dio dirección.

Mattia Masanes en el 2017 cuando participó en el programa de Repretel, Guerreros. Fotografía: Melissa Fernández Silva. (Melissa Fernandez Silva)

-Conexión es un programa de contenido de fútbol, mayormente, ¿cómo es su relación con ese mundo y el del deporte en general?

He hecho deporte desde que nací. Es algo que mi papá siempre me inculcó: fútbol, boxeo, jiu jitsu, artes marciales, todo. Ahorita me desenvuelvo más en las artes marciales mixtas, pero a mí lo que me apasiona del deporte es la parte mental. Para mí el deporte es demasiado espiritual y mental y en esa parte, sí tengo demasiado conocimiento y creo que puedo aportar mucho ahí.

-Va a trabajar con figuras ya consolidadas de la pantalla, ¿qué representa eso?

Este es el lado bonito de que me tomaran en cuenta para trabajar con estas fichotas. Sé que soy nuevo y es una oportunidad gigante, pero vengo a divertirme, a disfrutar y creo que todos venimos a lo mismo. Estoy demasiado feliz de conectar con ellos como equipo y de que juntos podamos sacar esta temporada adelante.