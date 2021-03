“Mi esposo dice que hace tiempo no me ama, que soy una buena mujer, pero que ya no me ve como su pareja. Dice que va a ser responsable, pero que no espere nada de él como esposo, que seamos amigos por los hijos, porque no puede dejar de pensar que si se va me pase algo. Él está dispuesto a sacrificarse por la familia, pero eso me duele más a que se vaya”.