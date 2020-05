“Doctor, empecé a salir con un muchacho y la pasamos realmente bien, nos divertimos mucho y quedé embarazada aunque él planificó. Él está muy entusiasmado con el embarazo, pero yo a él no lo amo. Quiero tener este bebé y él dice quererlo, pero no quiero una relación. Se lo dije claramente, pero insiste en estar juntos y todo mundo me dice que con un bebé las cosas cambian. Tomé la decisión de que voy a tener a mi bebé y le dije a él que puede tener una relación abierta con su hijo, pero que a mí me deje en paz, pero esto me lo han criticado todos. Yo no lo amo, simplemente falló el anticonceptivo, y eso lo tengo muy claro”.