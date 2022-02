“El estrés por temas financieros no me deja dormir”

“Estoy experimentando procesos de estrés muy fuertes, al punto de qué no duermo bien y he tenido mucha ansiedad. Lo que pasa es que he tenido que asumir el apoyo financiero de mis padres, por temas de desempleo y a veces siento que ya no puedo más. Sé que ellos tienen necesidades, pero apenas puedo cubrir las cosas básicas y quisiera darles más”.

El estrés financiero es algo que afecta a muchas personas.

1. Esta visión de solidaridad va más allá del aporte económico, porque todo lo que usted hace, tiene un fundamento en el amor y la correspondencia solidaria a sus padres que hoy atraviesan un momento difícil.

2. Cuando se tienen que asumir responsabilidades, que cargan su presupuesto, que hacen que sus jornadas de trabajo sean más largas, porque debe aportar a los que ama, va a experimentar tensión, estrés, ansiedad, insomnio, sentimientos de agobio y mucho más. Por tanto, es conveniente detenerse un momento y analizar si todos estos padecimientos deben ser evaluados por un profesional en medicina y sicología con el objetivo de ayudarle a experimentar la mayor estabilidad en medio de esta circunstancia.

3. A veces se deja pasar el tiempo, lo cual contribuye a que su sensación de agotamiento se incremente e incluso pueda llegar a sentirse atrapado en un túnel sin salida. De ahí la importancia de buscar apoyo médico-sicológico con el objetivo de dimensionar correctamente lo que usted está viviendo, pero a la vez ordenar ideas, analizar la situación y de pronto hacer planes, con acciones específicas que le ayuden a enfrentar mejor este tema.

4. Es momento de abrir el corazón, ya sea con la familia o los amigos y plantear estas preocupaciones, porque a veces se tiende a jalar la carreta solo y las fuerzas no alcanzan para terminar el camino, y sentir que nadie puede hacer algo por usted, pero cuando se habla con el corazón dispuesto a escuchar, dejarse guiar, puede encontrar apoyo emocional o económico en personas que tal vez ni siquiera había pensado.