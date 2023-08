El excombatiente Berny Madrigal nos contó que pasó por una amarga situación

Berny contó que pasó un mal rato y que espera que no se vuelva a repetir.

El excombatiente Berny Madrigal fue sorprendido la mañana de este miércoles por las autoridades de San Pedro de Montes de Oca, ya que fue detenido por no cumplir con una obligación que tiene con uno de sus hijos.

Ante esta situación, Madrigal nos contó que él estaba en las cercanías de San Pedro cuando unos oficiales llegaron a pedirle la cédula para ver si la detención interpuesta correspondía con su nombre, por lo que le solicitaron que lo acompañaran a la delegación de este cantón, para llenar un recibo o para que pudiera cancelar un monto de pensión alimenticia que tenía pendiente.

Madrigal cuenta que fue a la delegación; sin embargo, expresó que el incómodo momento que pasó fue por varios factores, ya que se atrasó y quedó pendiente un monto.

“Cuando estuvimos en pandemia yo siempre cumplí con mi obligación, pedí un rebajo, ya que yo trabajo en eventos y actividades publicitarias y todos los que trabajamos en ese medio salimos bastante afectados; sin embargo, me lo negaron ya que aparentemente podía pagar, después de pandemia me dieron la noticia de que iba a subir”, contó.

Ante esta situación Madrigal confesó que las cosas deberían ser más equitativas, ya que él tiene otro hijo.

“Son situaciones injustas, las cosas deberían ser más equitativas, yo no tengo nada contra la mamá de mi hijo mayor, porque es excelente madre, pero desgraciadamente las leyes de este país no son justas, ni equitativas. A veces uno trata de conciliar y llegar a un acuerdo, para que bajen la pensión. Uno hace hasta lo imposible para poder pagar para que a mi hijo no le falte nada, el problema es que si uno no paga, pasa por una detención y te llevan a la cárcel. Para rebajas a uno no le ayudan, pero para hacer aumentos sí”, expresó.

Por otro lado, afirmó que él no le guardaba resentimiento a la madre de su hijo por la acción, ya que la ley se lo permite.

“La ley la ampara, y ella tomó esa decisión, igual si uno debe 5, 10, colones te van a agarrar, solo que con la leyes de este país se abusan y deberían ser más justos, conozco casos que cobran montos excesivos como el mío, y eso no debería ser, aunque yo tenga una empresa trato siempre de pulsearla” comentó.

Además, Berny confesó que es consciente de que las cosas están caras, pero que hay jueces que deberían pensar un poquito mejor a la hora de poner montos, ya que las personas tienen diferentes gastos.

Relación

“Mi relación con mi hijo es buena, no me considero el mejor padre, pero desde su niñez lo he ayudado en lo que he podido y he estado siempre presente”, añadió.

Aunque el excombatiente consideró que vivió un incómodo momento, añadió que hay situaciones peores, de hecho agradeció a los oficiales ya que cuenta que siempre fueron respetuosos.

“Fue un mal rato, pero hasta ahí, es triste con las leyes, a veces me pongo a pensar en los hombres que no tienen la posibilidad de pagar. Gracias a Dios, yo tengo el apoyo de mi familia y ellos saben la clase de padre que soy”, comentó.

El también empresario dijo que su familia lo apoyó, ya que son cosas que pasan y que sabían que podían pasar, pero él sí espera que no se vuelva a repetir.

“Es la primera vez que me pasa una situación así, llamé a un buen amigo que me asesoró para que me ayudara a resolver rápido”, comentó.

El empresario y excombatiente Berny Madrigal le agradeció a sus seguidores. captura

El exparticipante del antiguo programa de Repretel nos comentó que muchos seguidores estaban muy preocupados por toda la situación, que de hecho hasta algunos se sintieron identificados, ya que están pasando situaciones similares a la que él pasó, fue por eso que le pedimos un consejo para esos hombres.

“A mí me pasó que al inició no me asesoré bien, y como trabajaba en televisión pensaban que ganaba un montón, y fijaron un monto bastante alto que con el tiempo va subiendo. Uno tiene otros gastos, no es fácil pedir rebajas y conseguir un abogado que se ponga en los zapatos de uno”, confesó.