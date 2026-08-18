El exlocutor René Montiel da a conocer la difícil noticia que enfrenta

El recordado exlocutor de radio Hit 104.7 FM, René Montiel, dio a conocer por medio de sus redes sociales la durísima noticia a la que se enfrenta su familia.

Montiel confirmó que su querida abuelita doña Leticia Jiménez Retana falleció este 18 de agosto a los 102 años.

René Montiel junto a su abuelita doña Leticia, quien falleció este martes a los 102 años. (Instagram/Instagram)

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El youtuber y creador de contenido compartió un breve mensaje en Instagram confirmando el fallecimiento de su abuelita y publicó hermosas fotos junto a ella.

René agradeció a su abuela por esto

“Mi Abue se nos fue hoy (este martes) a los 102 años. Agradecidos por una vida longeva y ejemplar”, afirmó René al despedir a la señora.

Montiel informó que la vela de doña Leticia será de las 4 de la tarde a las 10 de la noche de este 18 de agosto en la Funeraria del Recuerdo y las honras fúnebres serán este miércoles a las 10 de la mañana en el Cementerio General.

Doña Leticia nació en 1924.

René Montiel (Instagram/Instagram)

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Tras hacer pública la noticia, René recibió el abrazo de sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de fortaleza y condolencias para el vloguero.