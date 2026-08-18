Farándula

El exlocutor René Montiel da a conocer la difícil noticia que enfrenta

Youtuber y creador de contenido recibe el abrazo de sus seguidores mientras enfrenta la situación

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

El recordado exlocutor de radio Hit 104.7 FM, René Montiel, dio a conocer por medio de sus redes sociales la durísima noticia a la que se enfrenta su familia.

Montiel confirmó que su querida abuelita doña Leticia Jiménez Retana falleció este 18 de agosto a los 102 años.

René Montiel
René Montiel junto a su abuelita doña Leticia, quien falleció este martes a los 102 años. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: La historia de cómo seis ticos llegaron a Qatar a puro ride y buses en Asia

El youtuber y creador de contenido compartió un breve mensaje en Instagram confirmando el fallecimiento de su abuelita y publicó hermosas fotos junto a ella.

René agradeció a su abuela por esto

“Mi Abue se nos fue hoy (este martes) a los 102 años. Agradecidos por una vida longeva y ejemplar”, afirmó René al despedir a la señora.

Montiel informó que la vela de doña Leticia será de las 4 de la tarde a las 10 de la noche de este 18 de agosto en la Funeraria del Recuerdo y las honras fúnebres serán este miércoles a las 10 de la mañana en el Cementerio General.

Doña Leticia nació en 1924.

René Montiel
René Montiel (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Siete carguísimas ticos fueron nominados a los “premios Oscar” de la locución

Tras hacer pública la noticia, René recibió el abrazo de sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de fortaleza y condolencias para el vloguero.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
René MontielCementerio Generalabuela centenariamensaje de condolencias
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.