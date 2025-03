El famoso influencer P2istheName fue encontrado sin vida y su fallecimiento es todo un misterio

P2istheName tenía dos negocios. Foto: People en español (people en Españ/people en Español)

Philip Enewally más conocido como P2istheName fue encontrado sin vida el pasado viernes 14 de marzo.

Según People en Español, la celebridad, de 26 años, fue encontrada sin signos vitales en una sala de correo postal de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Quienes dieron a conocer el deceso fueron el servicio médico forense; sin embargo, no han especificado la causa del fallecimiento.

La mamita del creador de contenido dio la noticia este 15 de marzo y pidió privacidad para la familia en estos momentos, además pidió que la gente visitara sus redes sociales para rendir homenaje.

“Mi buen amigo @P2istheName ha fallecido… ¡Guau! La verdad es que no tengo palabras. Siempre fue muy amable conmigo y me dio muchísimos consejos para crear contenido. Que descanse en paz. Me parte el corazón. La vida es tan frágil y da miedo. Mis oraciones están con la familia de P2. Era un buen tipo. Lo he tenido presente todo el día”, dijo el también creador de contenido Coletheman en X (antiguo Twitter).

P2istheName tenía 26 años. Foto: People en español (people en Españ/people en Español)

Enewally, nació en abril de 1998, en Estados Unidos. Y con tan solo 13 años, abrió su canal en YouTube, donde mostraba videos sobre NBA 2K PvP. Con el paso de los años mostraba su vida privada.

El joven era tan visionario que también creó su línea de ropa llamada Wally Co, así como una empresa de entretenimiento.

Según este mismo medio, las autoridades se encuentran investigando la causa del misterioso deceso.