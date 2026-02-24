El FIA 2026 tomará La Sabana con más de 450 artistas y 10 días de arte gratuito, estos son los invitados

Los principales conciertos del FIA serán en La Sabana al aire libre. (MCJ/MCJ)

El Festival Internacional de las Artes (FIA) volverá a convertir a San José en un punto de encuentro cultural de alcance internacional. Del 20 al 29 de marzo de 2026, el evento celebrará su edición número 37 en el Parque Metropolitano La Sabana, con una programación que reunirá a más de 450 artistas provenientes de 12 países.

Uno de los principales atractivos del FIA 2026 será su robusta oferta internacional.

Según anunció el Ministerio de Cultura, entre los artistas invitados estarán los hermanos Mau y Ricky, referentes del pop latino; Ivy Queen, ícono del reguetón; Rubén Blades, leyenda de la música latinoamericana; Fonseca, uno de los exponentes más reconocidos de la música latina; y el productor Ovy On The Drums, responsable de múltiples éxitos internacionales.

IVy Queen será una de las artistas internacionales del FIA 2026. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Además, México participará como país invitado de honor, aportando diversas propuestas artísticas, mientras que el cierre del festival estará a cargo de la compañía española La Fura dels Baus, que presentará el espectáculo RECONEC, una puesta en escena de gran formato reconocida a nivel mundial.

Además de La Sabana, el FIA se vivirá en múltiples espacios emblemáticos de la capital, entre ellos el Museo de Arte Costarricense, la Antigua Aduana, el Teatro Nacional de Costa Rica, el Teatro Popular Melico Salazar, el Centro de Cine, el Centro Nacional de la Cultura (CENAC) y el Taller Nacional de Danza.

En La Sabana se instalarán dos tarimas principales, zona gastronómica, zona infantil, espacios de intervención artística y el Bulevar de Emprendimientos, que reunirá 100 proyectos culturales, editoriales y artesanales.