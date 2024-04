El fuerte sol y la edad le pasan la factura a Viviana Calderón

Viviana Calderón reconoció que ya no es una chiquilla de 20. (Instagram)

El fuertísimo sol de las últimas semanas, así como la edad le pasan la factura a Viviana Calderón, quien contó este miércoles algo que le está pasando en su piel.

La expresentadora de televisión dice que, religiosamente, usa bloqueador para evitar quemarse y proteger la piel; sin embargo, en los últimos días eso parece no funcionarle.

Vivi mostró en sus redes las manchas que le comenzaron a salir en sus manos por el sol y mencionó que está valorando ponerse guantes o cubrirse con algo mientras maneja.

“Últimamente, el sol está tan fuerte y siento que me ha quemado bastante las manos. Voy a tener que andar así o ponerme guantes. Vieran las manchas que me han salido, todo por el bendito sol y la edad que no perdona”, afirmó Calderón, de 43 años.

Vivi es una amante del buen clima y del solcito porque eso le permite aprovechar el día para andar en bicicleta, correr y hacer ejercicios, pero al parecer, el inclemente sol de los últimos días ya no le hizo mucho gracia.