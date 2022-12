El Galán dice que pagó “un platal” por las botas que lucirá en los toros de Palmares

El Galán estrenará chaine en las corridas. Cortesía.

Después de un tiempo alejado de las pantallas, el Galán regresará renovado, con botas nuevas (y carísimas) y con muchas ganas de hacer feliz a las personas que por tantos años le han seguido su carrera.

El colorido personaje, interpretado por Édgar Cartín, será parte una vez más de las transmisiones de toros de Repretel para este fin de año, las cuales iniciarán el 25 de diciembre desde el redondel de Palmares.

Desde ahora, el brumoso ya tiene listos sus chaines, sus lentes y sus botas y nada más le hace falta terminar de arreglar una especie de buseta que llevó el año anterior a las corridas, pero que este año tendrá mucho más lujo.

“Estoy feliz, feliz, porque a mí los toros me encantan y estar con la gente y todo. Este año voy a llevar la microbusita, tengo que hacerle unos arreglitos y un señor que es mecánico y que se llama don Marcos me está ayudando, pero van a ver la sorpresa que les tengo. No puedo contar mucho pero va a ser como una limusina, con un sillón para que la gente se tome un cafecito y se coma una tortica de huevo.

“La camisita ya la tenía por la película que hice pero estaba guardada, el trajecito mamá me lo mandó a hacer donde una costurera que nos hace trabajitos y yo quería algo que tuviera que ver con los toros y por eso es de la vaca, que es la esposa del toro. Las boticas son nuevas, ese azul es como de Cartago, ¡qué lindo! Las compré en una de esas promociones pero me salieron caras, la verdad salieron muy caras, me costaron doce mil colones, pero vale la pena porque son muy lindas”, aseguró el Galán.

Video: Otra vez el Galán se jaló una torta con sus hijas

La buseta del Galán todavía está en reparaciones. Cortesía.

Dice que ha extrañado mucho el roce con la gente y que por eso llegará más que motivado a compartir con todos los que se lleguen por esas fiestas.

“Lo que más he extrañado es a la gente, juemialma, viera cómo me preguntan que cuándo vuelvo, esa gente me quiere y yo estoy muy agradecido con ellos y ahora con los toros les vamos a dar gusto.

“Vamos con todas las ganas de jugar con la gente, vamos con Los Magníficos a hacer los juegos que tanto le gustan al público, yo estoy deseando que sea el 25 para ir a Palmares”, añadió.

Además del Galán, Repretel tendrá en su elenco a los integrantes de Pelando el ojo.