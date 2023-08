El gran gesto de Melissa Durán con una seguidora que la está pasando muy mal

La periodista Melissa Durán le dio un consejo a una de sus seguidoras. (Instagram)

La comunicadora Melissa Durán tuvo un gran gesto con una seguidora que la está pasando muy mal.

Durán siempre se destaca por tener una buena relación con sus seguidores, por lo que siempre que le piden algún consejo o recomendación, la macha es bastante accesible.

Meli abrió la cajita de preguntas de Instagram para estar en contacto con sus seguidoras y una de ellas aprovechó para hacerle una confesión al decirle que su esposo se había ido y ella no encontraba una salida.

Por lo que la guapa presentadora le contestó: “No puedo decirte nada, lo que quisiera es abrazarte, no he pasado por ahí, pero puedo imaginar que es una situación realmente complicada. No conozco las circunstancias, solo espero que si algo se puede arreglar se dé y si esto es lo mejor para vos, entonces en buena hora. A veces nos cuesta aceptar este tipo de realidades, pero a veces es lo mejor que nos puede pasar. Lo que te digo es que voy a pedirle mucho a Dios para que le de la fortaleza, pero sobre todo la sabiduría para entender qué es lo mejor para su vida”.

LEA MÁS: Berny Madrigal después de ‘Force Masters’: ‘Me duelen cosas que no sabía que dolían’

Meli demostró que no hay que haber pasado por una situación similar ni tampoco ser experto en todos los temas para ser empático con una persona.