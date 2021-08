El lado oscuro de la pista de Dancing with the stars

Johana y David siguen en lo suyo, sin hacerle mente a lo que pasó. Jeffrey Zamora Johana y David siguen en lo suyo, sin hacerle mente a lo que pasó. Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

Hace un par de semanas, Johanna Ortiz le envió un mensaje a David Hernández, su pareja en Dancing with the stars, para contarle que una de las llantas de su carro se le había estallado.

El bailarín vio la situación como algo normal hasta que un poquito más tarde, ese mismo día, le pasó lo mismo con su nave. Cuando llevó a arreglar el neumático le dijeron que no había nada por hacer, ya que alguien se la había rajado a un costado.

De inmediato, David llamó a Johanna y la sorpresa fue que el hueco estaba exactamente en el mismo lugar en ambas llantas. Es decir, pareciera que alguien hizo la maldad.

Casualmente, el domingo de esa semana, gracias a su presentación, la colombiana había quedado en el primer lugar de la tabla.



Aunque ya solo eso es suficiente para una película de suspenso, es tan un solo un ejemplo de lo que se está viviendo a lo interno del programa de baile de Teletica, en donde empiezan a relucir los egos, la competitividad y el diablillo que algunos llevan adentro.

En el caso de David y de Johanna, no tienen idea qué fue lo que pasó y no quieren ni pensar que alguno de los competidores de Dancing tiene algo que ver.

"No puedo sospechar de nadie, quisiera saber algo más, pero la verdad no lo sé. Creo que si alguien tiene la intención de robarse el carro, simplemente lo hace. Lo de la llanta no entiendo para qué fue", dijo el coreógrafo, medio asustado.

La Teja sabe que no solo con ellos habría broncas, ya que la mayoría de participantes están agarrados del moño, a pesar de que en la pantalla no parece así y siempre se les vea en una pura sonrisa y apoyando a los demás.

Se dice que Víctor y Daniel Carvajal no se dirigen la palabra, tampoco las cosas están bien entre la chef Sophia Rodríguez y Marcela Ugalde, aunque todos lo niegan.

"Creo que a estas alturas el cansancio es muy alto y eso podría generar roces o disconformidades. Sin embargo, yo intento andar en lo mío y no me extrañaría que pase algo porque es normal en los programas de tele, pero uno ya sabe cómo son este tipo de competencias", aseguró Víctor.

"De mi parte, creo que es un grupo bonito, estamos en una competencia y no se puede dar ventaja. Si hay una diferencia entre las parejas no se dice porque es darle ventaja al rival, esto es como una relación y las cosas se arreglan a lo interno", afirmó, por su lado, Daniel.



Mientras tanto, la chef Sophia comentó que la tensión crece porque nadie quiere salir expulsado.

"Hay casos de compañeros que están tensos porque llegan a las galas estresados, pensando en la eliminación, tal vez porque el puntaje que tienen no es tan alto. Yo no creo que ninguno se lleve mal, con Marcela la relación es normal, yo más bien la motivo porque ella llega con susto, no es que me caiga mal", dijo la chef, quien tiene clarísimo que en las temporadas anteriores también se han dado este tipo de disputas.

Dos bandos

El cuento con los bailarines no es muy distinto y, al parecer, empezó desde las temporadas anteriores.

Se rumora que hay dos grupos muy bien definidos y que algunos buscan más protagonismo que los otros, algo que tampoco es nada nuevo.

Esto lo desmiente el bailarín Michael Rubí, quien ha estado presente en las tres últimas temporadas.

"Siento que este año, a diferencia del pasado, todos están confiados en su trabajo y no tienen necesidad de quedarse en el canal, porque ya tienen una carrera hecha. Creo que los que han quedado abajo se ven afectados por el cansancio, porque llega un momento en que uno no quiere ni ver a la pareja", dijo.

Eso sí, el pelón asegura que no le extrañaría si en algún momento se dieran disputas más rudas.

"Las competencias sacan la parte más fea de cualquier persona. Nosotros los bailarines somos amigos y sabemos que no vale la pena estresarse porque cada quien se va resignando a lo que tiene, todos tienen claro hasta dónde se puede y hay que buscar la manera de disfrutar porque a final de cuentas esto se vive una vez al año en nuestro caso y en el de las estrellas solo una vez en la vida", señaló.