El mago Max cumple 20 años en el país y nos contó todos sus secretos

El Mago Max llegó a Costa Rica por casualidad pero se enamoró y se quedó. Cortesía.

Veinte años de vivir en Costa Rica, treinta de ser mago y más de un millón de sonrisas y señales de asombro al ver algunos de sus trucos, son tan solo una parte de lo que es la vida del Mago Max.

El argentino, quien se ha hecho nombre en nuestro país, vino como mochilero para conocer un lugar que le recomendó su entonces suegro y le gustó tanto que se quedó, su ex no tuvo la misma suerte.

Poco a poco fue entendiendo el pura vida y no solo se ha convertido en uno más del medio del entretenimiento de nuestro país, sino que ha logrado meterse en el círculo de amigos más íntimos de personajes como Yiyo Alfaro y Choché Romano, con quienes ha compartido más que trabajo en los últimos años.

Max nos contó un poco sobre su historia y del amor que le tiene a esta patria.

El Mago Max lleva 30 años sacando sonrisas y sorprendiendo gente. Instagram.

-¿Cómo dice uno de pequeño que quiere ser mago?

Pasa mucho que cuando uno es chico, le regalan una caja de magia, práctica y le gusta y sigue con eso. En mi caso fue diferente, no es casualidad, pero yo nací artista. Mi papá era locutor de radio y televisión en donde yo vivía, mi mamá era muy buena pintando, el lugar donde nací se le llama La Capital del Carnaval Artesanal y es como un Festival de la Luz, lleno de carrozas, muñecos y más.

Entonces empecé en la magia a los 16 años, vi un truco que alguien me hizo y me sorprendió mucho, también me gustaban los documentales de circos, pero sobre todo en donde estaba el mago, me metí en una escuela de magos, como la de Harry Potter y ahí me enseñaban no solo magia, sino algo más artístico y de entretenimiento. Al poco tiempo, como mi papá había muerto, empecé a trabajar en la tienda de magia que tenía esa academia, para pagar los estudios porque es un pasatiempo muy caro y a partir de eso empecé a hacer mis shows.

-Y pronto llegó a la televisión...

La primera vez que estuve en televisión fue en El Show de Videomatch de Marcelo Tinelli, tuve una participación ahí con todos los nervios y fue una oportunidad que surgió. Creo que empecé con el pie derecho.

-¿Y cómo llega a Costa Rica?

Por casualidad, tenía una novia y dijimos que queríamos ir a mochilear a algún lugar, el padre de ella nos sugirió Costa Rica, nos vinimos unos meses y cuando llegué, fui al Jazz Café de San Pedro, conocí a los dueños y me abrieron las puertas, al final me quedé nueve meses. En el 2001 nos devolvimos a Argentina, nos separamos y al año me devolví a Costa Rica, era un país que me gustaba, en donde veía que podía crecer con mi tipo de trabajo que es magia con comedia.

-¿Las puertas de la tele se le abrieron rápido?

Sí, me dieron chance de estar en canal 15, luego estuve mucho tiempo en Antorcha Infantil y juvenil, en canal 13, donde hacía también la voz en off y presentaba algunos programas. Luego, me convocaron para un programa que le hacía competencia a El Chinamo, que era El Fiestón de Repretel, fue una temporada pero me permitió conocer a muchas personas como Harold Quesada, Roberto Núñez y Giovanni Calderón y me empecé a mover en el ambiente.

Después vino Lo que pone la gallina con Yiyo y Choché en VM Latino, luego me meten a Show de huevos, vino el Garaje de canal 9, el Noveno piso y Su mañana, seguí con ellos y me abrieron las puertas para estar en ¡Qué buena tarde! donde ya llevo seis años.

Con Yiyo y Choché pasó a ser algo más que trabajo...

Sí, ya son años de amistad, con Choché somos grandes amigos, pero con Yiyo somos como hermanos, muy allegados, de contarnos intimidades, salir juntos, trabajar y más juntos.

-¿Cuál es la costumbre o tradición tica que más ha adoptado?

Bueno, en comidas me encanta el gallo pinto, siempre pienso que Argentina es mi madre porque es donde nací pero Costa Rica es mi esposa, porque es donde elegí estar, donde me gustó y me sorprendió que el tico no me hizo extrañar mi tierra, vi que consumían muchas cosas de allá, la música de Mercedes Sosa, Sandro, Soda Stereo, veían Rompeportones, Videomatch, entonces encuentro muchas similitudes entre los dos países.

-¿Ya no lo sacan de aquí o sueña con irse a un mercado más grande?

Bueno, aquí ya estoy establecido, entonces o me quedo por siempre o será la base de mi vida para toda la vida, he ido a trabajar a Centroamérica, pero siempre me devuelvo. Costa Rica es mi media naranja, hay cosas que no me gustan, como las calles con huecos o la gente venenosa en redes, pero eso pasa en todos los países.

-¿Cómo ve la magia en Costa Rica?

Ha crecido mucho, me llevo muy bien con Alejandro Navas y Diego Vargas y siempre voy a apoyar para que este arte crezca porque es muy sano, les gusta a todos, es un engaño con autorización del público, lo mismo que hace un actor cuando llora.

-¿Un sueño por cumplir?

Un gran show en teatro, una producción grande.

El Mago Max lleva seis años en Qué buena tarde. Cortesía.

-¿Qué es Magikus?

Magikus es mi cafetería que tiene cosas locas, llena de arte, un cajón donde se deja el celular y el primero que lo ve, paga la cuenta, está ubicado en Santa Marta, en San Pedro de Montes de Oca.

-¿Tiene familia aquí?

Sí, estoy desde hace muchos años con mi esposa, que se llama Luz, que es tica y tenemos tres hijos, ellos me adoptaron a mí y somos una feliz familia, en Argentina está mi mamá que cada año voy a verla.