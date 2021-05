Yo soy de los que siempre he andado con mascarilla, en mi trabajo y afuera, pero me agarró, me alcanzó el virus por más que me cuidé como un astronauta. Por eso no hay que bajar la guardia, por más que uno diga que se cuida, que evita aglomeraciones, qué va, el virus está esperando el menor descuido. Yo ahorita no sé cómo me contagié, quién me lo pasó o si fue un restaurante que fui dos días antes de enfermarme con los síntomas. Yo me cuidé siempre y aun así el virus me alcanzó.