“Conocí a un muchacho muy bueno y me gusta mucho. Coincidimos en todo, excepto en que nuestra visión cristiana es muy diferente. Esto ha creado graves diferencias entre nosotros. He intentado hablar con él respecto a temas como ropa, amigos, salidas, sexo, trabajo y tiene posiciones muy radicales. Él dice que una mujer cristiana no puede salir sin su pareja, he intentado explicarle que esto no es así y le dije que habláramos con mi pastor, pero dice que hay muchos falsos profetas. No sé qué hacer, desde que estoy con él creo que dejé de ser yo misma”.