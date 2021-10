“Él me dice que ya no puede seguir porque no siente lo mismo”

“Siento que mi exnovio es insuperable, porque lo que he sentido por él ha sido muchísimo. Estamos juntos desde que tenía 15 años y ahora tengo 29, pero él me dice que ya no puede seguir conmigo porque no siente lo mismo, pero desde que lo conocí sabía que él era el hombre que yo quería para mi vida, pero se fue y me tocó quedarme sola. Han pasado dos años y lo sigo esperando”.

1. Terminar una relación implica una fase de duelo y contrariedad, que le puede crea una resistencia a ver la realidad. Usted terminó una relación no su capacidad de enamorarse de la vida, así que madure su concepto de amor, revise su concepto de pareja y permitirse nuevas experiencias.

2. Es profundamente conveniente que reconozca que hay un duelo, porque han pasado los años y usted no ha terminado de resolverlo. Hay mucha vida por delante, pero no se puede caminar con una idea fija, con una resistencia a la realidad. Él la terminó e ignora sus esfuerzos por regresar con él y esto es una realidad que hay que comprender, asumir e interpretar.

3. Pensar que está destinada a conocer únicamente a una persona, cuando todo se acaba, le complica su existencia a muchos niveles. Es momento de que usted busque ayuda, no para superar a su exnovio sino para ampliar su visión sobre el afecto y hacer un replanteamiento integral de su proyecto de vida.

4. No puede vivir atada a sus decisiones ni a una posición cuando esta se aleja de la realidad, porque siempre va a crear estructuras de contradicción que la pueden paralizar por años. Existen procesos emocionales muy complejos que no se terminan de resolver debido a que las categorías de análisis no corresponden a la realidad. Recuerde que lo que desea no siempre concuerda con los hechos.

5. Es momento de asumir su vida para crear una visión de desarrollo integral, donde haya una comprensión y resolución de su proceso de duelo, así que la animo para dar este paso.