“Él me hace sentir controlada, pero dice que lo hace por amor”

“Vivo sola, soy independiente, tengo mi trabajo y decidí tener una relación con un muchacho, pero vi señales que no me gustan. Por ejemplo, llega a mi casa y me dice que en mi cama seguramente han pasado muchos hombres, que viviendo sola podría meter a quien sea, que si formalizamos le gustaría tener llaves del apartamento. Lo último que me dijo es que debía poner cámaras en la casa y que él me las regala, pero le dije que me hace sentir controlada, por lo que responde que lo hace por amor, por si me pasa algo, Me hice la loca y no le volví a contestar”.

"Llega a mi casa y me dice que seguro en mi cama han pasado muchos hombres, que viviendo sola podría meter en mi casa a quien sea", cuenta la lectora.

1. Si usted considera que estas señales sobre la necesidad de él de saber quiénes entran a su casa y de poner cámaras, no le convienen, entonces lo que queda es tomar una decisión y llevarla a la acción.

2. Hay muchas cosas que quedan en el aire en su correo, pero si usted decidió bloquear la comunicación a partir de estos eventos y cerrar la posibilidad de crear una relación está en su derecho. Lo ideal es terminar de frente y hablar, pero eso tampoco es una regla general. Si usted se siente bien al hacerlo de esa manera, también es su decisión.

3. En las primeras etapas de interacción con otra persona no se deberían comprometer las ilusiones, ya que debe ser una etapa de observación, análisis y evaluación, para ver si están en la misma frecuencia.

4. Hay conductas que merecen ser observadas, evaluadas y analizadas con consideración porque no se puede vivir en un esquema en el que la propuesta efectiva de la otra persona, choca con su visión de vida. Se debe escuchar, negociar y proponer, pero si usted empezó sentir que esto tenía matices de control y anulación de su individualidad y tomó una decisión consciente, entonces, avance en la vida con claridad. Una relación debe estar basada en el respeto a lo que a la otra persona le gusta y que se pueda mover con sana libertad.