“Mi pareja me terminó porque dice que ya no puede conmigo. Hago un análisis y me doy cuenta que hemos tenido momentos de discusión que pudieron haberse manejado diferente y reconozco que mi carácter no me ha ayudado, pero él siempre me manipula, me culpa, se hace la víctima y dice que yo soy la del problema. Él nunca acepta nada, es muy duro y me dice cosas hirientes. Me hace sentir tonta y culpable. No entiendo por qué me terminó”.