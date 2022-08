La pareja es feliz y eso parece que le incomoda a muchos. Instagram

No es un carro, pero tiene más valor sentimental; no son unos zapatos... pero le queda perfecto... El mejor regalo que le ha dado Elena Correa a su esposo Carlos Rodríguez fue dedicarle su primer tema como artista.

La guapa Miss Costa Rica 2017 no pudo encontrar mejor manera de conmemorar su tercer aniversario de bodas que adaptar el cover del tema My love, de Ed Sheeran y J Balvin para que el empresario recordara que ella siempre estará a su lado... Esto sin saber que sería el empujón que necesitaba para iniciar una carrera como artista, que es la próxima meta de Elena.

-¿Cómo surgió la idea de regalarle eso a su esposo?

Yo me metí a clases de canto hace un mes porque quería una distracción o hacer algo bonito, desde los 10 años cantaba y a los 21 lo dejé, me enfoqué en otras cosas; llegó Miss Costa Rica y en mis otras cosas. Cuando volví a las clases, hablé con mi profesora porque cuando iba en el carro escuché esa canción y pensé que me gustaría dedicársela a Carlos por nuestro aniversario, ella me dijo que el tiempo era muy corto pero en cuestión de 15 días la sacamos, hicimos el video en Cine House y todo quedó perfecto, al principio era solo un regalo para él pero fue Carlos el que me dijo que lo sacara.

-¿Fue sorpresa o él ya sabía que se lo estaba haciendo?

No, él no sabía nada. Es más creo que ni me había escuchado cantar porque yo lo había dejado de lado, pero ahora que volví, estoy muy contenta y animada.

-¿Cómo fue la reacción de él?

Se emocionó mucho, me decía que no podía creer que fuera yo. Sí sabía que me gustaba cantar pero hasta ahí, cuando me escuchó me motivó a hacerlo más y entonces, como todo fue muy rápido, ahora que rompí esa barrera que tenía, estoy trabajando en unos covers para ir mejorando la voz y también en mi primera canción propia.

-O sea, el empujón que le dio fue de verdad...

Exactamente, es que era un sueño frustrado y cuando me di cuenta de lo que realmente había hecho pensé que no puedo desaprovechar esto tan lindo que me está pasando y por eso quiero sacar mi primer tema lo más pronto posible.

-¿Piensa que es mejor que un regalo material?

A él le encantó porque si se escucha la letra, el tema es muy sentimental y la letra habla de que en las buenas y en las malas siempre voy a estar para él. Mi idea era que él sintiera eso y viera que es algo hecho completamente para él, no es lo mismo que regalarle unos zapatos... Carlos fue mi inspiración para sacar este cover y vencer mis inseguridades y las barreras que tenía.

-¿Sigue en clases?

Sí, voy todas las semanas y ensayo mucho en mi casa, creo que es parte de este o cualquier otro proyecto que uno quiera realizar.

-En redes sociales mucha gente la comparó con otras artistas, ¿cómo se ha sentido con eso?

Como siempre recibo muchos comentarios negativos, tuve que prepararme porque el día en que se lo di a Carlos fue el 3 de agosto y lo compartí casi dos semanas después, sabía que me iban a tirar y a decir cosas feas, pero me pareció increíble porque tengo comentarios muy lindos, me dicen que les gusta mi voz y eso me impactó y me impulsó a seguir, porque fueron muchos más los positivos que los negativos.

-Ahora que lo dice, debe de ser feo o duro tener que prepararse para recibir odio o negatividad...

Exactamente, ya nosotros llevamos nueve años con esta situación de que la gente quiere atacar o decir cosas feas por algo que solo nos corresponde a Carlos y a mí, y nosotros estamos felices y eso nos resbala pero sí hay que prepararse porque a veces los comentarios son muy dañinos, de verdad que me sorprendió y me emocionó que la respuesta esta vez fuera tan positiva.

Elena Correa y Carlos Rodríguez llevan tres años de casados. Instagram

-¿Qué le ha dicho la profesora de canto?

Siempre hay que mejorar, es importante la constancia, siempre hay que trabajar la voz. Claramente hay cosas que debo mejorar y eso es lo que estoy haciendo ahorita.

-¿Qué sueña con respecto al canto?

Trato de vivir el día a día, quiero disfrutar lo que vaya saliendo y obviamente soñar cosas grandísimas, porque siempre lo he dicho, que uno se pone sus propios límites. Lo que quiero es prepararme bien y disfrutarlo al máximo.

-¿Las canciones serán de su autoría?

Vieras que cuando estaba pequeña yo componía mucho, cuando pasó todo esto, me fui a la casa de mi mamá y busqué un cuaderno en donde había escrito varias canciones que compuse y de ahí nos estamos agarrando para hacer temas más adecuados a mi edad, a la época, fue como un tesoro que me encontré.