“El 18 de noviembre de 2017 recibí una cornada muy fuerte en la pierna derecha que casi me corta la (arteria) femoral. Si eso hubiera pasado no estaría contando la historia. Eso fue en las corridas de Pocora y apenas me recuperé me fui para Zapote ese año. Fue por exceso de confianza que me pasó, no pude llegar a la barrera en el momento justo para meterme en el burladero. Vieras, me agarró como un juguete”, recordó.