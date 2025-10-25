Farándula

El mensaje de Melissa Durán sobre fatal accidente donde murió asesora de Eli Feinzaig

Presentadora de Noticias Repretel envió fortaleza a las familias afectadas con la tragedia

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Hoy (este viernes) fue un día periodísticamente triste”, inició Melissa Durán un mensaje que publicó en redes, relacionado con el fatal accidente de tránsito que cobró la vida de Ericka Benavides, asesora del diputado Eliécer Feinzaig, este 24 de octubre en San Carlos.

“Uno trata luego de salir del noticiero y seguir, pero qué va, la vida real es que duele. Duele por las familias y por quienes hoy lloran. Mucha fortaleza a las familias afectadas”, agregó la presentadora de Noticias Repretel.

Melissa Durán presentando noticias.
Melissa Durán es presentadora de Noticias Repretel. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

Mensaje desde el corazón

Si bien Meli no mencionó por ningún lado de su mensaje el accidente que tiene de luto y conmocionado a todo el país y enluta al Partido Liberal Progresista, por el tono del mensaje se deduce que la periodista se refirió a eso.

Meli publicó sus emotivas palabras en una historia de Instagram sobre un fondo totalmente negro, en señal del duelo que dejó la lamentable noticia.

Accidente Transito Eli Feinzaig
Las imágenes del accidente de tránsito en el que murió doña Ericka Benavides, asesora del diputado Eli Feinzaig, son impactantes. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Tragedia en carretera a San Carlos

El accidente en el que murió doña Ericka, quien aspiraba a una diputación por el Partido Liberal Progresista en las elecciones del 2026, ocurrió en la ruta hacia San Carlos, al momento en que Eli y su equipo se dirigían a una entrevista programada en esa parte de Alajuela.

Benavides murió producto de la fuerte colisión, mientras que Eli fue trasladado al hospital en condición estable, aunque sí sufrió algunos golpes.

Otros heridos en el lamentable suceso

El accidente también dejó heridos a Fabián Cascante y Pablo Trigueros, conductores de los otros vehículos que estuvieron involucrados en el lamentable suceso.

Melissa Durán
Melissa Durán publicó este mensaje en sus redes. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Melissa DuránEli FeinzaigEricka Benavidesaccidentes de tránsito
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.