“Por años he estado con una persona que no sé ni cómo definirla. Se vino a vivir conmigo, la casa era mía, prácticamente la terminé de pagar yo, y él no aporta nada porque dice que esta no es su casa. Pero de todo lo que compra, aunque sea del supermercado, me pide la mitad y esto me tiene muy desilusionada. La gota que derramó el vaso se dio un día que fue a comprar pan, le pedí que me comprara unos yogures y unos días después me dijo que le debía la plata, entonces le dije que se fuera. Para colmo, ese día que se fue, fui a donde mi mamá y cuando regresé se había llevado las pantallas de la casa que yo pagué y me dijo que le parece justo por todos los sacrificios que él ha hecho”.