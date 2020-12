“Hace varios años tengo una relación con una persona que no se quería casar conmigo y que no se veía en una relación de pareja. Pasó el tiempo, cambió de criterio y nos casamos, pero no ha funcionado. Él no duerme conmigo, se dedica a su trabajo, se va por semanas a la casa de su madre y no hacemos nada juntos. Vive aislado, pasa largas temporadas sin hablarme y cuando le digo que busquemos ayuda su respuesta es que el nació para estar solo. Yo quiero salvar esto pero él no enfrenta la situación”.