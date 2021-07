“Tuve un noviazgo de tres años y un matrimonio que duró cuatro años. Durante el noviazgo él fue muy frío y distante, porque no es un hombre detallista ni comunicativo. Terminamos, pero él me buscó y me dijo que iba a cambiar y lo hizo, por lo que durante unos meses todo funcionó bien y nos casamos, pero volvió a lo mismo. Él no se comunicaba, no tenía detalles y no me buscaba sexualmente, por lo que nos divorciamos. Ha pasado un año y me siento feliz, tranquila, pero él insiste en llamarme o buscarme para que le dé otra oportunidad. Yo ya no quiero, pero no me deja en paz”.