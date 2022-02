“Mi novio y yo nos hemos separado muchas veces, la separación más larga fue de dos años y cuando regresó ya él tenía un hijo y yo una hija. Nunca le he reclamado por eso, pero él no soporta que tenga que hablar con el papá de mi hija. Dice que él volvió conmigo y con mi hija, pero que no está dispuesto a soportar que tenga comunicación con esta persona, pero él con la mamá de su hija sí va a tomar café”.

"Cuando regresó ya él tenía un hijo y yo también tenía una hija. Yo no le he echo un solo reclamo a él sobre esto", cuenta la lectora.

1. Al margen de que hayan terminado muchas veces o no, en un marco de realidad actual, ustedes son una pareja que está intentando una nueva relación, en circunstancias muy diferentes, puesto que ambos tienen hijos con otras personas y esto cambia muchísimo el escenario.

2. En realidad, el cambio fundamental es que ahora tienen que aprender administrar mejor el tiempo, planificar espacios de pareja, para cada uno con sus hijos y en los que compartan con los hijos de ambos, como una realidad que exige prudencia, comprensión, aceptación y sana negociación.

3. Hay dos personas adicionales en este círculo, sus exparejas, y estos tienen un vínculo de maternidad y paternidad, por tanto, se debe estar abierto a la comprensión de sus vínculos como padres, sobre temas de salud, económicos, educación, integración familiar, visitas, que exigen siempre un patrón de comunicación. Esto no es una amenaza a un nuevo proyecto relación si saben aplicar el respeto y la sensatez.

4. Pretender que usted rompa la relación de comunicación con el padre de su hija está fuera de realidad. Y si su actual pareja coacciona, manipula, presiona y no se abre a una estructura de negociación este proceso podría significar una fuerte afectación a la estabilidad de la relación. Si su posición anula su voluntad, y afecta el patrón de relación de su hija con su padre, es vital analizar la viabilidad de esta relación. Así que lo recomendable es buscar ayuda para que puedan tomar buenas decisiones.