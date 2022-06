“Él nunca me llama, pero me parece una persona interesante”

“Tengo más de seis años de divorciada y conocí a un muchacho agradable e interesante. Con él la paso muy bien cuando nos vemos, pero somos muy diferentes. Yo soy sociable, deportista, tengo diferentes grupos de amigos y hago muchas cosas que a él no le gustan. Solo nos vemos en su casa, unas dos veces al mes, pero no más de tres horas. Le he hablado de hacer cosas diferentes, pero a él le gusta ahorrar y me dice que no espere que se involucre con mi familia, ni mis actividades. Además, me dijo que él no se ve en un noviazgo y que esto es lo que me puede ofrecer. Nunca me llama, pero me parece una persona interesante”.

1. Será su decisión evaluar si establece o no una relación, él ya marcó sus límites. Si tener conversaciones interesantes le parece suficiente está mirando solo un eje para establecer una posibilidad de relación. ¿Usted considera que este perfil responde a sus intereses?

2. Usted se define como una persona socialmente activa, tiene diferentes actividades y grupos de intereses. Además se visualiza en una relación de convivencia con integración social, compartiendo los gustos e intereses de ambos, es decir, creando un proyecto de mutuo beneficio y esto no concuerda con lo que usted desea, menos con la propuesta que él le hace.

3. Él ha sido muy claro usted, le ha planteado un modelo de relación con diferentes estructuras de integración. Pero, ¿concuerda esta oferta con sus aspiraciones?, ¿cree que puedan llegar un punto de equilibrio?, ¿hay una visión de integración y de trabajo en equipo? Tome la realidad, haga su análisis, tome decisiones y tenga mucho cuidado con establecer una relación esperando que algún día las cosas cambien. Además, le convendría ante hechos tan claros, buscar un poquito de apoyo para visualizar a fondo las posibilidades reales de una relación en el contexto que usted describe.