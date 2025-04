El pediatra de confianza de los famositicos pasó por una delicada operación

Luis Alonso Picado es un famoso pediatra. Captura (Luis Alonso Picado /Luis Alonso Picado)

Luis Alonso Picado, el pediatra de los famositicos, tenía con la mano en el corazón a más de uno, ya que pasó por una complicada situación de salud.

“Hace unos días para acá he estado alejado un poco de las redes sociales y pues quiero contarles mi testimonio y la razón de esto, y es que requerí ser intervenido por un problema que me encontraron en el corazón. Tenía obstruida, en gran medida, una de las coronarias (artería principal que irriga el corazón) y el procedimiento fue muy complicado. Imagínense que los especialistas duraron tres horas, en un procedimiento que tarda 20 minutos”, comentó.

Picado detalló que el día del susto estuvieron con él dos especialistas en hemodinámica, cuando usualmente solo se requiere uno.

“Yo entre sin saber si iba a salir o iba a salir bien, fue mucho susto”, comentó.

El famoso pediatra confesó que cuando lo llamaron para internarlo tuvo que cerrar agendas, cerrar su consultorio, y con la duda de cuánto tiempo tardaría en volver.

Luis agregó que iba con mucha fe de que todo saliera bien.

“El día anterior al procedimiento hablé con mi hermano, que no pudo entrar a la visita y mientras él oraba conmigo, se puso a llorar y eso me desbarató todos los muros que había construido de fortaleza y quedé llorando como por una hora en la cama. Un compañero de habitación me preguntó qué tenía y, cuando le respondí que estaba asustado, se sentó conmigo a hablar y me dijo cosas que me dieron paz”, detalló.

El pediatra comentó que su compañero le dijo que cada persona tiene que orar por sí misma.

“Me dijo que Dios no había terminado conmigo porque yo me habría infartado y no hubiera llegado al hospital”, dijo.

Picado les contó a sus seguidores que, cuando le iban a hacer el procedimiento, se dio cuenta de que los especialistas no estaban logrando eliminar la obstrucción para la cual fue enviado.

El doctor se encarga de ver a los lindos bebitos de Lussania Víquez.

“Empecé a llorar en silencio, con desespero se me salían las lágrimas. Estaba pensando en mi familia, en colegas, mis sobrinos y todos a mi alrededor y empecé a llorar con desespero a Dios porque me acordé de lo que me dijo el compañero. Le pedí a Dios con todo el fervor de mi alma que guiará esas manos y ese procedimiento fuera un éxito”, agregó.

El doctor dijo que no había terminado de rezar cuando escuchó a los especialistas decir que lograron pasar la guía.

“Escuché que me pusieron dos stents y con resultados excelentes. Esto no solo fue cosa de los doctores, fue Dios que también intervino”, detalló.

Mimi Ortiz fue una de las primeras en dejarle un mensaje al doctor. (Mimi Ortiz/Instagram)

“Me alegra tanto que esté bien. Esas experiencias nos acercan más a Dios, nos convierten en mejores seres humanos. Somos más sensibles al dolor ajeno, más reales, más nobles. Gracias a Dios por tu vida y gracias por ser siempre tan especial. Te queremos mucho, mi querido doc”, comentó la presentadora Lussania Víquez.

Mientras que Mimi Ortiz detalló: “Aquí estamos haciendo lo que tenemos en nuestro control: orar. Jay, yo te tenemos mucho cariño”.

“Gracias a Dios, Doc. Zoé y yo estamos muy felices de que estés bien”, comentó Ericka Morera y otros famosos.

De parte del equipo de La Teja le deseamos una pronta recuperación.