El perro más rico del mundo tiene un yate, viaja en jet y tiene un chef privado

Probablemente la mayoría de lectores al leer el título de esta nota pensó que se trataba de una broma, pero Gunther VI existe y es el animal más rico del mundo.

Este peludito multimillonario es dueño de un yate, casas en Italia y suele viajar en jets privados y limusinas, dormir en camas de terciopelo, meterse en piscinas y desayunar las mejores carnes hechas por un chef privado. Además tiene 27 empleados que lo mantienen libre de pulgas o garrapatas.

Según Rich Pet List, la fortuna de Gunther VI asciende a $500 millones, unos 288 mil millones de colones.

Netflix sacó una miniserie sobre la vida de Gunther que consta de cuatro episodios. Netflix

Según Clarín, Gunther pasa la mayor parte del día breteando sus habilidades de obediencia o dentro de su habitación, en una casa de nueve habitaciones, ocho baños y que se encuentra frente al mar.

Un dato curioso sobre su patrimonio: según una compilación realizada por All About Cats, Gunther VI es seguido en la lista de animales más millonarios por Nala Cat, que tiene $300 millones, y por Olivia Benson, la gata de la cantante Taylor Swift, que posee $97 millones.

Semejante historia no podía dejar de ser contada, razón por la cual Netflix sacó una miniserie sobre su vida que consta de cuatro episodios, los cuales tienen una duración de entre 40 y 46 minutos, en los que se aborda el día a día de un pastor alemán con miles de millones de dólares en el banco y su vida de lujo. La serie está disponible desde este miércoles 1 de febrero.

De acuerdo con la sinópsis de Netflix: “Gunther VI es multimillonario y no se priva de lujos: viaja en aviones privados, come filetes carísimos y se rodea de un glamoroso séquito de modelos y artistas. Cuenta la leyenda que el bisabuelo de Gunther era la adorada mascota de una misteriosa condesa alemana (Karlotta Liebenstain) que había perdido a su hijo de manera trágica. Al no tener más herederos, ella decidió dejarle una considerable fortuna al perro y encomendarlo al cuidado del amigo más cercano de su hijo, el italiano Maurizio Mian, heredero de una farmacéutica y empresario.

“A lo largo de los últimos 30 años, Mian construyó un imperio en nombre de su jefe canino que incluye lujosas propiedades, experimentos sociales controvertidos y una de las estafas al fisco más grandes de la historia. Es un cuento de hadas tan hermoso como extravagante y, como es de esperarse, genera una catarata de preguntas. En esta impactante serie documental, los productores ejecutivos Aurelien Leturgie y Emilie Dumay atraviesan el planeta en busca de respuestas, obtienen acceso a material de archivo inédito y tienen conversaciones profundas y un poco desconcertantes con Mian y los demás socios de Gunther, con la esperanza de entender la verdad detrás de la mascota más rica del mundo”.

Gunther es un pastor alemán que nació en cuna de oro. Netflix

En noviembre del 2021, el nombre de Gunther VI empezó a sonar con más fuerza luego de que se hiciera pública la venta su casa de Miami en aproximadamente 32 millones de dólares. Este chozón perteneció años atrás a Madonna.

Debido a lo anterior, la reina del pop subió una foto a su cuenta de Instagram bromeando con que un perro había logrado vender su exmansión en una suma superior al que ella obtuvo cuando se deshizo del chozón.

Puras mentiras

No obstante, la increíble vida de Gunther tiene un pelo en la sopa, ya que este relato se torna diferente cuando se descubre lo que hay detrás. La revelación de un montón de mentiras, pues Gunther el perro millonario es una producción que entremezcla realidad con falsedades, mentiras y locura a cargo de su cuidador principal designado, Maurizio Mian.

La verdadera historia de Gunther está ligada a un profesor universitario llamado Mian, quien tiene problemas de salud mental. Este hombre resultó heredero de una gran fortuna derivada de la industria farmacéutica italiana. Para evitar el pago de impuestos, su madre había decidido canalizar cientos de millones de dólares a un amigo instalado en Alemania a través de las Bahamas. Tras la muerte de este sujeto, a Mian se le ocurrió la idea de hacer del perro una celebridad.

Gunther es tratado como un rey y como las mejores carnes. Netflix

“Era muy cariñoso, era un perro muy especial (…) También fue una decisión cuidadosamente trabajada, un artificio financiero para los impuestos…y luego todos los medios se enamoraron de esta historia de la condesa y el perro (…) No hemos hecho nada malo, excepto para evadir impuestos a través de un dispositivo técnico”, reconoció Mian.

Pero Mian es una fuente poco confiable, tal como lo señala el director de la serie documental. Por ello, sus testimonios en pantalla hay que tomarlos con pinzas. Sin embargo, las ideas que maneja en el programa muestran la realidad de una mente capaz de idear las ideas más locas. Ese podría ser el menor de los problemas si la gente no amara el espectáculo y convirtiera a Gunther en una de sus historias preferidas.