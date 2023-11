El pícaro comentario que le hicieron a Wálter Campos y que le sacó la risa

Wálter Campos es un reconocido periodista, presentador de televisión y locutor. (Instagram)

Ni por la mente le habría pasado a Wálter Campos la posibilidad de que alguien le diera una respuesta como la que recibió a una pregunta que él hizo en sus redes sociales.

Fue tal la gracia que le causó al presentador de canal 7 lo que le escribieron al particular sondeo que hizo, que no tuvo de otra que soltarse a reír.

LEA MÁS: A Wálter Campos le hicieron una pregunta que lo dejó con muchísimas dudas

Campos se puso creativo en su Instagram y aprovechó que el 2023 está a punto de finalizar para preguntarle a la gente qué quieren lograr antes de que termine este año.

“Quedan 55 días para el fin de año y comienzan las ganas de tener ciertas metas. ¿Qué quieren lograr antes de que termine este 2023? Les leo”, escribió el talentoso presentador de 7 Estrellas en esa red.

Esta fue una de las respuestas que dio un conocedor en la materia al deseo del seguidor de tener un traserote en 55 días. (Instagram)

Como era de esperar, debido a los miles de seguidores que tiene ahí, las respuestas comenzaron a llegarle rápidamente, pero hubo una en particular ante la cual él no se aguantó y tuvo que soltar la risa.

“Un culote. ¿Será que sale en 55 días? Jajaja”, fue la respuesta que hizo morir de la risa a Wálter.

LEA MÁS: Wálter Campos y Gabriela Jiménez tendrán una nueva compañera en 7 Estrellas, ojo quién será

En medio de la gracia que le causó eso, Wálter quiso saber si era posible y le dijo a la “soñadora” que había etiquetado en privado a personas que conocen de la materia para ver qué dicen.

“Quiero preguntarle a un experto o experta ¿qué puede pasar en este sueño? Así, en pos de un culote, si una persona come, duerme, descansa bien, se suplementa y se ejercita bien; si lo hace todo bien, ¿qué puede pasar en 55 días? Sí me gustaría la opinión de un experto porque yo no lo soy. Pero vamos a ver qué le decimos a esa persona. Por lo menos va a ser un excelente inicio para el 2024″, mencionó Campos en medio de sus risas.

Wálter Campos soltó la risa por una respuesta

LEA MÁS: Wálter Campos se mostró muy enamorado en redes sociales

Wálter compartió una de las opiniones de una persona que parece experto en la materia y quien, entre otras cosas, mencionó que ese sueño lleva ciencia y que implica mucho más allá de ejercicio.