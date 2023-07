El pleito público entre Yailin y Anuel ahora sí se puso al rojo vivo

Anuel y Yailin le dieron la bienvenida a su hija en marzo. (Captura Instagram)

Una supuesta publicación en redes sociales que hizo Anuel AA y que mostró la carita de su Cattleya, habría sido la gota que derramó el vaso para el pleito público que enfrenta al rapero puertorriqueño con su exmujer, la también rapera Yailin la más viral.

La cosa entre ambos venía mal desde hace varios días, pero este jueves se puso al rojo vivo cuando la dominicana compartió en sus historias en Instagram, una serie de mensajes contra su ex, así como una fotografía donde muestra un golpe en su cara que le dio el ex de Karol G.

Entre la expareja la cosa está tan color de hormiga que hasta el actual novio de Yailin, Tekashi 6ix9ine, metió la cuchara y trató a Anuel de “rata” y lo culpó de que nunca se ha preocupado por la bebita, que apenas tiene 4 meses de nacida.

Mensaje de Yailin contra Anuel.

“Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, escribió 6ix9ine.

Anuel no se quedó callado y también descargó su ira en redes sociales, desempolvando todas las publicaciones de los líos judiciales de 6ix9ine; principalmente, el caso que lo llevó a prisión por, aparentemente, grabar un video sexual de una niña de 13 años.

Yailin aseguró que Anuel la golpeaba.

Ante todo eso, Yailin no se quedó callada y se le fue con todo a Anuel en Instagram, dejándose decir que él la golpeaba mientras estaba embarazada.

“Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí que necesité dinero para la renta, para los pañales, para la leche para tu hija, tú y tu gente me ignoraban. Me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”, escribió la cantante en Instagram.

En Instagram, Yailin la emprendió contra su ex Anuel.

Luego compartió una fotografía con un golpe en la mejilla y con la leyenda “real hasta la muerte”.

Anuel reaccionó y sobre la imagen del golpe dijo: “Usted siempre decía que se iba a dar pa´ decir que yo te daba y tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón pa’ hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad”.