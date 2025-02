El poderoso mensaje que dedicó Maluma a su público tico desde el Festival Picnic

Maluma se presentó este sábado en el Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro para LT. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Maluma aprovechó su presentación en la segunda fecha del Festival Picnic, este sábado, para dedicar un poderoso mensaje a su público de Costa Rica al reconocer y hablar de los desafíos de los últimos meses que ha tenido.

Antes de cantar su tema “Hawái”, el colombiano se tomó varios minutos para un íntimo momento con las miles de almas que lo llegaron a ver y contó que la depresión y ansiedad ha querido jugarle una mala pasada en las últimas semanas.

LEA MÁS: Maluma contó que en Costa Rica tuvo una visita “increíble” antes de presentarse en Picnic

El artista aprovechó el proceso por el que pasa para hacerle un llamado a las personas que pasan por lo mismo que él a luchar, hablar con familiares y amigos y buscar en ellos el amor y la paz en esos momentos.

“Quiero aprovechar este momento para decirles que, como ustedes, soy un ser humano común y corriente, vulnerable, que ha pasado por altibajos de todo tipo, así ustedes lo vean en las redes sociales y digan que tengo una vida perfecta; quiero que sepan que no es así. Yo soy de carne y hueso y he tenido momentos en los que la he pasado difícil y no hablo de un tema económico, sino emocional.

“En los últimos meses he tenido situaciones complejas qué afrontar como sé que ustedes también lo han pasado porque sé que muchos de ustedes también han sentido ansiedad alguna vez en su vida como yo. Me relaciono con ustedes”, afirmó Maluma ante un enardecido público que lo escuchó con mucha atención.

“Quiero decirles que si en algún momento necesitan ayuda y quisieran hablar al respecto, no tengan miedo de contarle a su familia, a sus amigos, a las personas que lo rodean; porque las emociones y todo ese tema mental tiene cura siempre y cuando lo soltemos y podamos hablar al respecto. Simplemente vengo a darles este mensaje de que ustedes no están solos, que su familia los quiere, que tienen amigos que los aman”, reiteró.

Maluma habló en festival Picnic sobre su regreso a Costa Rica

Maluma insistió en que lo que se ve en redes sociales no es del todo verdad y le dijo a los ticos que no traten de encajar en prototipos, ni se comparen con otras personas.

LEA MÁS: Maluma sorprende al mundo con unas tiernas fotos junto a su bebita recién nacida

“No quieran ser el más hermoso, el que se va más bonito, mi gente, lo único que importa es lo que tiene en el corazón, es lo único que vale. No se dejen juzgar en las redes sociales. Sueñen y crean en ustedes mismos, en que ustedes tienen el poder”, dijo.

El cantante incluso bajó del escenario y caminó por la zona conocida como barricada (barra para que la prensa tome fotos y videos), ahí se abrazó con la gente, se tomó fotos y les dedicó mucho cariño. Luego subió al escenario y continuó con su show.