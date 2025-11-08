El potente mensaje de Vica Andrade a siete meses de perder a Memo del Bosque

El productor mexicano Guillermo “Memo” del Bosque cumplió este viernes 7 de noviembre siete meses de fallecido, y un día después su esposa, la costarricense Vica Andrade, publicó un poderoso mensaje sobre cómo sana esa pérdida.

Memo del Bosque murió tras ocho años de luchar contra un linfoma de Hodgkin, una enfermedad que progresó desde su diagnóstico, en el 2017, hasta convertirse en más de 20 tumores cancerígenos en su cuerpo.

Memo del Bosque junto a su esposa Vica Andrade. Fotografía: Instagram Vica Andrade. (Archivo/Archivo)

“Dios no nos creó para sufrir”

La presentadora y actriz recurrió este sábado a sus redes sociales, donde compartió un texto lleno de fe, esperanza y fortaleza.

“Dios no nos creó para sufrir, para sentirnos débiles e indefensos. Él vive dentro de ti. Él puso un espíritu de poder, de amor y de autoridad dentro de cada uno. Fuerza, valentía y victoria que vienen directamente del Padre, revelados cada día para ti. ¡Tienes un propósito!”, publicó la oriunda de Palmares de Alajuela.

Antes de esa historia, Vica había compartido otra que decía: “Hoy es un buen día para sanar.”

Vica Andrade hace esto para sanar el dolor por la pérdida de Memo del Bosque

Así sana Vica

La tica, quien vive en México, participa en campañas de ayuda a familias en condición de vulnerabilidad, y este sábado, luego del mensaje espiritual, publicó un video que muestra parte de esa labor.

“Ayudar te sana”, escribió Vica junto a las imágenes en las que se ve entregando alimentos y compartiendo con niños en una barriada mexicana.