“He sido una buena mujer, responsable y muy estudiosa, pero me siento un poco insegura. Estoy con un buen hombre, pero me pregunto: ¿Mi forma de amar será la correcta? ¿Seré suficiente para él? ¿Algún día me va a dejar? ¿Soy aburrida? Esto me genera muchas inseguridades y el problema es que sin darme cuenta le hago muchos reclamos. Él es muy sociable y muy querido, lo cual me irrita mucho”.