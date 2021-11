El profe Eduardo Quesada se llevó el trofeo de Tu cara me suena a la escuela

Eduardo Quesada ganador de Tu cara me suena confesó que él no esperaba ganar ni contar con tanto apoyo de los televidentes. Cortesía

Eduardo Quesada ni tiempo tuvo de celebrar a lo grande que fue el ganador de la sexta temporada de Tu cara me suena ya que este lunes a primera hora tenía que ir a su trabajo como profe de inglés.

Él da clases de cuarto, sexto y sétimo año en la escuela bilingüe Sonny, de Cartago, y por el gran apoyo que le dieron sus alumnos y compañeros en estos cuatro meses de programa, les llevó el trofeo que le dieron este domingo.

El cantante contó que no se esperaba ganar, pues creía que su compañera Ireabelle González se llevaría el trofeo y por eso lloró al escuchar su nombre.

- ¿Qué significó haber ganado?

¡Wow! Imagínese lo que es llevarse un premio de un programa por ser el mejor imitador y yo no ser imitador, soy músico, vocalista, intérprete y tras de eso hago música original. Entonces lo que significó fue mucho aprendizaje, por eso estoy muy agradecido no solo con la producción, sino con toda la gente que estuvo en el proceso.

- Vimos a un Eduardo muy sentimental en la final, poco visto en usted...

Casi nadie conoce ese lado. Es que así soy, emotivo, muy sentimental y no pudo andar escondiendo mis sentimientos simplemente por querer aparentar. Fue demasiada emoción, en el momento en que dicen mi nombre ni siquiera había caído en razón que era yo. Cuando me dicen que soy el ganador me quitaron 50 millones de kilos de encima.

Eduardo cerró su participación en Tu cara me suena con su imitación de Freddie Mercury y la banda Queen. Teletica Formatos (Cotesía TCMS)

- ¿Por qué así?

Porque ya era demasiada presión. No solo con el programa, sino conmigo mismo, yo me estaba presionando para hacer todo bien y que quedara todo superbonito. También significa el poder volver a la escuela y trabajar con los chicos, es la última semana de ellos de clases y el poder hacer las evaluaciones me hace feliz.

- ¿Cómo fue su primer día de ganador?

A las 7 a.m. ya estaba trabajando en la escuela. Me recibieron con aplausos y mucho cariño. Muchos de los chicos pidiéndome autógrafos porque querían la firma de un famoso para la abuelita, para la mamá (risas).

Todos los chicos me dicen que lo hice muy bien, que soy muy artista. Voy caminando por el pasillo y todos se paran a verme y me vacilan que ahí va el famoso, yo solo les digo que soy el profe que canta.

“Yo no me imaginé la cantidad de gente que me iba a apoyar”, Eduardo Quesada, ganador de Tu cara me suena.

En la página de Facebook de la escuela lo felicitaron por su triunfo. Cortesía

- ¿Ya tenía pensado compartir el premio con Daniel Montoya?

Siento que Daniel hizo un gran trabajo en la temporada y al ser un concurso no siempre se le da el valor o el juicio calificativo que se merece cada competidor, siento que hubo presentaciones que él tuvo que haber ganado. Siempre viajábamos juntos a Cartago y escuchaba la frustración de él, cuando escuché que gané dije: ‘¿Y por qué no ayudarlo?’. Me parecía un justo ganador.

- ¿Cuando terminó el programa qué hizo? ¿Se fue a celebrar?

Nos quedamos compartiendo un rato en el canal porque teníamos que desmaquillarnos y ahí nos hicieron un reconocimiento, luego vendrán las celebraciones porque había que levantarse tempranito para volver al trabajo en la escuela.

Eduardo ganó varias galas y el público al final decidió que era el mejor. Teletica Formatos

- ¿En su casa le hicieron algo para recibirlo o sus hijos le tenían alguna sorpresa?

A la gala me acompañaron mi hermano mayor Pablo y el menor Allan. Mis hijos no fueron porque no podía dejarlos tanto tiempo ahí solos esperando, con ellos me toca celebrar después.

Yo vivo con mi mamá, hablé con ella por teléfono y lloró. Mi papá se dio cuenta hoy y los dos dicen estar muy orgullosos y felices.

“Tengo un montón de mensajes que no he podido leer y me van a dar de aquí a Año Nuevo responderlos”, Eduardo Quesada, ganador de Tu cara me suena.

- ¿El señor Martina se perdió la final?

Es que no tenemos tanta comunicación con él, papi como por costumbre pierde los teléfonos, entonces cuesta mucho hablar con él y hoy me llamó para felicitarme, que muy bien el trabajo que hice en el programa.

- ¿Cuál de todos fue el personaje que más le gustó imitar?

Me cuesta elegir uno, pero creo que mi amor eterno va a ser Perla, porque gracias a Perla entendí el sentido del programa.

[ Eduardo Quesada vestido de mujer es igualito a su mamá ]

- ¿Cuál le gustó menos?

Como odio bailar, Michael Jackson. Ninguno me estaba costando, lo que más me costaba no era el personaje sino todo el tiempo que necesitaba invertir para que el personaje tuviera forma y pudiera transmitirlo a través de la presentación.

- ¿Qué sigue ahora en su carrera musical?

Trabajar mucho y ahorita viene el lanzamiento de mi música original, que lo había pospuesto por 20 años, más ahora con esta oportunidad, de ver que la gente puede disfrutar un poco más de lo que hago.

En unas semanas espero lanzar mi primer sencillo llamado “Quédate”, que grabé con mi banda D’ Tour, también grabé con músicos argentinos y apenas esté listo lanzaré el primer EP, de rock en español.