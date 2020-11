“Me divorcié y hace un tiempo conocí a otra persona con la tengo una relación muy bonita y me siento contenta, ya que de lunes a viernes cada uno está en lo suyo y pasamos los fines de semana juntos. A mí esto me parece perfecto, pero él quiere que vivamos juntos y le dije que no porque así me gustan las cosas, al menos por ahora. No me veo en un modelo de convivencia 24/7 y quiero llevar las cosas con más calma, pero él me dijo que no tenía sentido seguir y me terminó, aunque siento que no íbamos mal”.