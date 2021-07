“Sinceramente, aún no me siento famoso. Soy solo alguien que publica videos en TikTok. No le doy mucha importancia a esto”, contó en una entrevista por videollamada desde la casa de su representante en Milán. Una respuesta que deberían asumir muchos influencers en nuestro país y del planeta, que se creen la mamá de Tarzán por tener unos cuantos fans.