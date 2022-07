El romance de Gaby Jiménez y Marcel en fechas y fotos

Marcel Hernández y Gabriela Jiménez confirmaron con un beso lo que era un secreto a voces. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La periodista Gabriela Jiménez y Marcel Hernández, futbolista del Club Sport Cartaginés, confirmaron con un beso lo que era un secreto a voces.

El domingo 26 de junio, en el estudio Marco Picado, de Teletica, al fin se les vio reconocer en público que son novios, algo que ninguno había dicho aunque una buena cantidad de hechos gritaban que llevaban un rato juntos.

El romance de la pareja es uno de los más seguidos del país. Lo que les pase juntos, o por separado, genera reacciones y comentarios de todo tipo.

Una de las situaciones más recientes tiene que ver con la forma en la que Marcel festejó el jueves el gol que le hizo a Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto. Algunos de quienes opinan que lo hizo para picar a los aficionados manudos la han agarrado contra la periodista y le dicen que jamás votarán por ella en “Dancing with the stars” por la forma de actuar del cubano.

Bien, la cosa es que ya sabemos que son pareja y que están felices; pero para llegar hasta ese punto fue necesario recoger pistas más o menos grandes que tanto ella como él dejaban en el camino.

Hagamos un recorrido por las noticias que se fueron conociendo de Gabriela y de Marcel hasta llegar al besote de la noche después de la primera gala de “Dancing with the stars” en Teletica.

Gaby y Marcel tienen en común que les gusta el fútbol. Instagram

2021: Cuando el río suena...

A finales de ese año empezó a correr el rumor de que la periodista y el jugador cubano no eran, como dice la canción de Ana Gabriel, “amigos, simplemente amigos y nada más”.

Febrero 2022: A conocer a los suegros

En cuanto Marcel fue absuelto en el juicio y le devolvieron el pasaporte, la pareja agarró un avión hacia La Habana, una ciudad que la periodista conocía porque en diciembre del 2017 había ido con su novio de entonces (¡qué vueltas da la vida!).

Claro, trataron de confundir porque ella publicaba en su cuenta de Instagram fotos como si estuviera en Costa Rica, pero eran viejas o ya publicadas. Y como cuando se quiere saber si alguien salió del país es tan sencillo como acudir a Migración, eso fue justamente lo que hizo La Teja y, ¡qué sorpresa!, vimos que tanto ella como Marcel salieron de Costa Rica el mismo día.

Marcel Hernández y Gabriela Jiménez fueron juntos a Cuba.

Abril 2022: Cartaguito es más lindo acompañado

El mundo es pequeño, Costa Rica más y Cartago ni para qué.

La cosa es que el Sábado Santo, Gabriela y Marcel (que aún no reconocían ser novios) se dieron una vuelta por un restaurante de Cartago, un lugar lindo, con muy buena vista.

Quizás creyeron que nadie se iba a dar cuenta, pero ¡error! Una persona que estaba en el sitio, y en todas, los vio, les tomó varias fotos y nos las pasó. Fue la primera vez que se les vio como pareja, admirando el paisaje y disfrutando la comida. Es que, claro, las bellezas de Cartago se disfrutan más con la persona amada.

21 de mayo: Rice and beans y mucho amor

Por aquellos días, la pareja se fue a pasarla bien a una de las zonas más lindas de este país: el Caribe sur. Y en una de tantas, mientras iban por la calle en Puerto Viejo, un lector de La Teja los pescó, los fotografió y nos mandó la imagen.

La guapa presentadora de TD Más aún no había hablado de su relación con Marcel, pero era obvio que el cubano ya había anotado un golazo en su hermoso corazoncito.

Gaby y Marcel se relajaron de lo lindo en Puerto Viejo. Cortesía

26 de mayo: Lo que se ve, no se pregunta (dijo Juan Gabriel)

Aquel día presentaron a las estrellas de la sétima temporada de “Dancing with the stars” y Natalia Monge se atrevió a hacer la pregunta del millón de colones.

En media entrevista con Gabriela Jiménez le preguntó a bocajarro qué decía la pareja (pero sin mencionar el nombre) de que ella estuviera en el concurso de baile. Gaby tragó grueso y se capeó la pregunta olímpicamente respondiendo que la familia le daba “full” apoyo (y de fijo Marcel también).

Gaby baila con Kevin Vera en el programa de Teletica. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

24 de junio: “Besote, besote...”.

Ya quizás más relajada con el tema, Gaby soltó prenda y ya no escondió sus sentimientos por Marcel.

En una transmisión en Instagram que hizo junto a Kevin Vera, su pareja en Dancing with the stars, se mandó de lo lindo. Casi al final de la conversación (de más de media hora), la periodista mandó saludos a quienes los veían y cuando notó que su amorcito estaba conectado hasta le brillaron los ojos.

“Un saludo para Marcel, que está por ahí conectado, un besote, un besote”, dijo mientras hacía el gesto de tirar besos. ¡Qué lindo es el amor!

26 de junio: Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo

Bueno, y al fin llegó la primera gala de “Dancing with the stars”. Cuando el programa aún no había empezado y Gaby estaba en los camerinos, contó cómo estaba: “Siento de todo, siento ansiedad, felicidad; entonces ya quiero que arranquemos para ver si esa energía baja un poquito”.

Por supuesto ella sabía quién estaba por llegar... porque de pronto, para sorpresa de todos los que estaban en el estudio Marco Picado, apareció Marcel Hernández y ocupó un sitio entre el público. Lo que pasaría luego sería, como dicen algunos, la cereza en el pastel (y no de bodas, aún...).

Marcel sorprendió el 26 de junio al llegar al estudio de Teletica. Rafael Pacheco

Cuando finalizó la primera gala de “Dancing”, en la que Gabriela obtuvo 15 puntos, Marcel y ella se besaron como señal de celebración. Fue un beso “con protección” porque el futbolista no se quitó la mascarilla que usaba y claro, aquel encuentro cercano fue noticia.

Habrá que ver qué nuevos capítulos ofrece este romance que, al fin, es público y notorio (como dirían los abogados).