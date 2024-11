El romántico deseo de cumpleaños de Marcelo Castro para su pareja Johnny López

Johnny López y Marcelo Castro tienen 14 años juntos. (Instagram)

Johnny López estuvo de cumpleaños este 19 de noviembre y su pareja, Marcelo Castro, aprovechó la ocasión para mostrar un lado que pocas veces saca a relucir.

Castro dedicó un romántico deseo de cumpleaños a su galán y lo dejó saber a través de un lindo mensaje que le escribió en Facebook con una foto de los dos como muñequitos de queque.

“Hoy (este martes) llega a sus 35 años este hombre valiente, luchador, gran hijo, hermano y tío. Y para mí un verdadero compañero que ha venido a complementar mi vida. Felicidades y que sean muchos más cumpleaños juntos”, destacó don Marcelo.

Johnny y Marcelo tienen cerca de 14 años de una relación amorosa que es muy admirada por la gente, precisamente, por el montón de tiempo que llevan juntos.

La publicación de Castro dio pie a decenas de reacciones con lindos deseos de cumpleaños para el presentador y periodista del programa de canal 7, Más que noticias.

En sus redes, Johnny celebró su nueva vuelta al Sol con una publicación donde se sinceró sobre lo vivido y aprendido en estas tres décadas y media de vida. Al pie de ese posteo también se abultan los mensajes de felicitación para él.

Marcelo Castro dedicó este mensaje a Johnny López en sus 35 años. (Instagram)

“Al reflexionar sobre el camino recorrido, me doy cuenta de que somos el eco de los recuerdos que hemos acumulado. Cada instante, desde los más felices hasta los más desafiantes, nos deja una enseñanza. Los momentos buenos nos llenan de alegría, nos conectan con otros, y nos recuerdan la belleza de estar vivos. Pero incluso en los días grises, en las pequeñas derrotas o en las pausas inesperadas, hay algo valioso que aprender. La vida siempre nos enseña, aunque a veces lo haga en voz baja”, fue parte de lo que escribió Johnny.

Para él, esta fecha no se trata solo de celebrar los años, sino de todo lo que ha habido en su vida a lo largo de este tiempo.

“Celebro no solo los años, sino también las lecciones, las personas, y los recuerdos que me han hecho crecer. Y miro hacia adelante con gratitud, sabiendo que lo mejor de la vida no es perfecto, pero sí pleno”, continuó.

Johnny López reflexionó sobre sus 35 años en este posteo en Instagram. (Instagram)

Desde La Teja le enviamos a Johnny López una sincera felicitación en su día.